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中國女籃世界杯勝澳洲／神奇時刻 姚明「笑出魚尾紋」

中國新聞組／北京1日電
領隊姚明笑了。(視頻截圖)
領隊姚明笑了。(視頻截圖)

28年前，中國女籃在1994年的世錦賽（世界杯的前身）半決賽中以66:65險勝澳洲隊，闖進決賽並奪得了亞軍。28年後，中國女籃61:59力克澳洲隊，再度上演神奇時刻，讓人彷佛夢回1994。就在全場觀眾激動喊叫時候，鏡頭發現女籃領隊姚明在場邊樂開了花，被網民調侃「笑出魚尾紋」。

極目新聞報導，在世界杯上，中國女籃與對手交手過六次，雙方各勝三場。而最近的三次交手，均是澳洲隊笑到最後。不過在東京奧運、2021女籃亞洲杯上，中國隊先後戰勝過對手。在本屆世界杯前的熱身賽中，中國女籃也曾以70:63戰勝過澳洲隊。

這場比賽李夢無法出戰，女籃隊在缺少核心、得分王的情況下全民皆兵，楊力維、韓旭等人站出來，王思雨更是在關鍵時刻展現出大心臟，以關鍵搶斷、兩罰全中將女籃隊送入冠軍戰。

值得注意的是，今年5月，鄭薇正式擔任中國女籃主教練，本屆世界杯也是她帶隊參加的首個世界大賽。值得一提的是，1994年中國隊奪得女籃世錦賽銀牌時，鄭薇正是中國女籃的一員。

此次，中國籃協主席姚明以女籃領隊的身分出席比賽，28年前參加世界杯決賽的王芳，擔任副領隊。姚明在場邊觀看女籃比賽後笑開了花。賽後球隊晉級慶祝時，他拒絕合影，將鏡頭焦點留給女籃隊員引起不少關注。

姚明在2017年擔任籃協主席後持續推動相關籃球改革，但中國男籃在2019年世界杯失利，未取得奧運資格，讓姚明紅著眼眶說了「我負責」。此次女籃追平歷史佳績，也令姚明受到鼓舞。

中國女籃時隔28年再次闖入世界大賽決賽，中國籃球協會也發出祝賀。並期望女籃在決賽中再接再厲，繼續展現良好的競技狀態和迎難而上、敢打敢拚、永不言棄的進取精神，為全世界球迷奉獻一場精采的比賽。

賽後，女籃隊員將主教練鄭薇高高拋起。(取材自微博)
賽後，女籃隊員將主教練鄭薇高高拋起。(取材自微博)

澳洲 東京奧運 世界大賽

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