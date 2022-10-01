百度地圖棄美國GPS 改中國「北斗」衛星導航系統
中國大陸十一慶典前夕，百度地圖宣布正式從美國的GPS，切換為大陸國產「北斗」衛星導航系統優先定位。據觀察者網報導，百度地圖現在不僅能提供台灣衛星地圖服務，並新增台北101、日月潭、基隆港等百餘個台灣知名地標的360°全景照片，讓大陸用戶能「沉浸式飽覽台灣景色」。
本報系聯合報報導，記者實際使用此一功能，在北斗衛星定位系統下，停泊於基隆港內的艦艇清晰可見。
一個多月前，「地圖可顯示台灣每個街道」的話題曾登上中國網路熱搜，許多大陸網友發現，透過百度地圖就可以搜索台灣完整的地圖，甚至精準到路口的紅綠燈。當時還因上網搜索人數過多，一度導致百度地圖系統崩潰。
新功能9月30日上路後，不少大陸網友也在第一時間上網觀看台北101的全景照，並留言打卡：「雲遊台灣」、「好想去台灣看看」、「每一條路都是回家的路」、「快回家吧」。
北斗衛星導航系統（BeiDou Navigation Satellite System，簡稱BDS）是中國自行開發的全球衛星導航系統，也是繼美國GPS、俄羅斯GLONASS之後的第三個成熟的衛星導航系統。
根據「三步走」發展戰略：2000年底，建成北斗一號系統，向中國提供服務；2012年底，建成北斗二號系統，向亞太地區提供服務；2020年，建成北斗三號系統，向全球提供服務。 2020年6月，北斗三號全球衛星導航系統星座已全面完成部署。
另外，截至今年第一季，北斗高精度時空服務的每月調用次數，超過1000億次，其中北斗加速輔助定位服務請求超過600億次，即時厘米級（公分）和即時亞米級（公尺）北斗高精度定位服務請求超過480億次，累計服務全球超過11億人，總服務次數超過2兆次，服務覆蓋全球超過230個國家。
央視新聞報導，中國國家發展改革委高技術司主要負責人日前表示，「十四五」時期，要緊緊抓住北斗三號全球衛星導航系統全面建成和開通服務的重大機遇，圍繞經濟轉型和社會發展重大需求，以推動北斗規模應用市場化、產業化、國際化為目標，提高北斗產業鏈供應鏈現代化水準，優化完善產業生態，推動北斗應用深度融入國民經濟發展全域。
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