百度地圖棄美國GPS 改中國「北斗」衛星導航系統

中國大陸百度地圖9月30日宣布正式切換為大陸製北斗衛星導航系統優先定位，並提供百餘個台灣知名地標的360°全景照片。（截圖自百度地圖）

中國大陸十一慶典前夕，百度 地圖宣布正式從美國的GPS，切換為大陸國產「北斗」衛星導航系統優先定位。據觀察者網報導，百度地圖現在不僅能提供台灣衛星地圖服務，並新增台北101、日月潭 、基隆港等百餘個台灣知名地標的360°全景照片，讓大陸用戶能「沉浸式飽覽台灣景色」。

本報系聯合報報導，記者實際使用此一功能，在北斗衛星定位系統下，停泊於基隆港內的艦艇清晰可見。

一個多月前，「地圖可顯示台灣每個街道」的話題曾登上中國網路熱搜，許多大陸網友發現，透過百度地圖就可以搜索台灣完整的地圖，甚至精準到路口的紅綠燈。當時還因上網搜索人數過多，一度導致百度地圖系統崩潰。

新功能9月30日上路後，不少大陸網友也在第一時間上網觀看台北101的全景照，並留言打卡：「雲遊台灣」、「好想去台灣看看」、「每一條路都是回家的路」、「快回家吧」。

北斗衛星導航系統（BeiDou Navigation Satellite System，簡稱BDS）是中國自行開發的全球衛星導航系統，也是繼美國GPS、俄羅斯GLONASS之後的第三個成熟的衛星導航系統。

根據「三步走」發展戰略：2000年底，建成北斗一號系統，向中國提供服務；2012年底，建成北斗二號系統，向亞太地區提供服務；2020年，建成北斗三號系統，向全球提供服務。 2020年6月，北斗三號全球衛星導航系統星座已全面完成部署。

另外，截至今年第一季，北斗高精度時空服務的每月調用次數，超過1000億次，其中北斗加速輔助定位服務請求超過600億次，即時厘米級（公分）和即時亞米級（公尺）北斗高精度定位服務請求超過480億次，累計服務全球超過11億人，總服務次數超過2兆次，服務覆蓋全球超過230個國家。