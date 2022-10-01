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「一」字形變「L」形 中國問天實驗艙高難度轉位

中國新聞組╱北京1日電
問天實驗艙轉位進行後，中國天宮太空站已經成「L」形。（取材自微信）
問天實驗艙轉位進行後，中國天宮太空站已經成「L」形。（取材自微信）

問天實驗艙9月30日在太空完成在軌轉位，使得整個太空站從「一」字形，朝向「L」形轉變，未來還將進一步轉成「T」形架構。

據載人航天辦公室微信公眾號訊息，9月30日12時44分，經過約一小時的天地協同，問天實驗艙完成轉位。

消息稱，這是中國首次利用轉位機構在軌實施大體量艙段轉位操作。問天實驗艙轉位完成後，空間站組合體由兩艙「一」字構型轉變為兩艙「L」構型。後續，空間站組合體將以「L」構型在軌飛行，等待夢天實驗艙發射、交會對接後，還將轉位形成空間站三艙「T」字構型組合體。

太空站艙段轉位技術是中國太空站建造必須突破的關鍵技術之一。看似簡單的動作，實則是太空站任務和研製團隊的一次大的考驗。艙段轉位期間，由100餘公斤的轉位機構驅動20餘噸的實驗艙大範圍轉移，如同用一根扁擔挑起兩頭大象，為確保結構安全，必須暫時關閉組合體姿態主動控制，讓太空站在自由漂浮狀態下完成艙段轉位。

根據「天宮」太空站的建設規畫，除了天和核心艙、問天實驗艙、夢天實驗艙，還將會有共軌飛行的巡天光學實驗艙。目前在太空站的太空人為「神舟14號」搭載的陳冬、劉洋與蔡旭哲，於2022年6月升空。

太空人 微信 天和核心艙

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