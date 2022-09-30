西藏民眾報警稱家有「老虎」 警察：是二級保護動物「豹貓」

豹貓2021年已被正式公告新增為大陸二級保護動物，圖為此次在西藏被發現接回派出所救治的豹貓。（圖／取自「西藏日報」微信公眾號）

中國西藏地區有民眾近日報警稱家裡闖入了「老虎」，不過當地派出所民警到場後發現，這隻「老虎」其實是中國國家二級保護動物「豹貓」，目前已經處理其傷口後放歸自然。

據西藏日報報導，9月23日淩晨2時30分許，西藏邊檢總站山南邊境 管理支隊勒布邊境派出所，接到轄區村民尼瑪卓瑪報警稱「警官，救命啊！我家裡來了隻『小老虎』」，不過當地民警到場後發現該貓科動物為中國國家二級保護動物豹貓。

民警發現豹貓的頭部、腿部多處受傷，便主動將其帶回派出所醫治，最後經與縣林業部門溝通同意，9月28日豹貓恢復行動能力，派出所民警遂將其放歸轄區勒布溝景區野狼谷森林。

根據北京動物園 的介紹，豹貓在中國是分布最廣的野生貓科動物，除了新疆和內蒙古的乾旱地區和青藏高原的高海拔地區以外，幾乎所有的省份都有分布。中國境內的豹貓，擁有十多個亞種中的五種，包括分布於雲南、貴州西部及廣西西部的指名亞種；分布於東北、華北及西北地方的北方亞種；分布於華東、華中及華南地區的華東亞種；分布於雲南北部、四川西部、西藏東南部及甘肅南部的川西亞種；分布於海南島的海南亞種等。

2019年8月，中國國家林草局野生動植物保護司「關於國家重點保護陸生野生動物名錄調整徵求意見稿」中，建議把豹貓調整為國家二級保護動物，此後在2021年中國官方正式公布的調整名單中，豹貓首度被列為二級。