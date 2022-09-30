中科技獎名單揭曉 獎金1000萬 金額比諾貝爾還多

2022年首屆世界頂尖科學家協會獎（WLA Prize）名單揭曉。（取材自中國日報網）

2022年首屆世界頂尖科學家協會獎（WLA Prize）名單近日在上海揭曉，WLA Prize每個單項獎獎金為1000萬元（人民幣，下同，約140萬美元），比得諾貝爾獎 1000萬瑞典克朗（約人民幣636萬元、89.5萬美元）還多，也是迄今為止中國獎勵金額最高的科技獎。

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第一財經報導，美國計算機科學與統計學家邁克爾·喬丹 （Michael I． Jordan）因其「對機器學習的理論基礎及其應用作出了根本性貢獻」獲得智能科學或數學獎；德國生物化學家迪爾克·格爾利希（DirkGörlich）因其「對於蛋白質 在細胞質和細胞核之間運輸的機理及其選擇性的關鍵發現」獲得生命科學或醫學獎。

邁克爾·喬丹因對機器學習的理論基礎及其應用作出根本性貢獻獲獎。他在機器學習領域工作了近30年，是真正將機器學習用於特定主題模型，如文本分析、圖像分析的開創者之一。

迪爾克·格爾利希的主要研究方向為細胞內運輸、核孔複合體、輸入蛋白和外輸蛋白、內在無序蛋白和相分離、重組抗體。他因對於蛋白質在細胞質和細胞核之間運輸的機理及其選擇性的關鍵發現獲獎。

蛋白質是生命的物質基礎，蘊含著生命活動的奧秘。近8年來，格爾利希的論文被科學家持續高引用，並呈現逐年上升的趨勢，證明其研究領域的重要性及其研究成果的影響力均不斷提升。

此次獲獎者的工作都富有原創性。例如格爾利希教授第一個發現了負責識別核蛋白信號並產生相互作用的輸入蛋白，並在開啟獨立研究後，持續獲得多項基礎性發現，從而徹底改變該領域的研究。他還發現了可形成凝膠狀的核孔複合體膠狀相態，正是這種膠狀質實現了RNA分子和小蛋白分子在細胞質內的選擇性運輸與通過。