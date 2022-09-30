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中國科學家：人類從魚進化而來 網驚呼剛吃了祖先

中國新聞組／北京30日電
人類的祖先是魚？圖為5種志留紀古魚新屬種的三維藝術復原。(取材自京報網)
人類的祖先是魚？圖為5種志留紀古魚新屬種的三維藝術復原。(取材自京報網)

中國科學家近日證實，人類是從魚進化來的，其系列科研成果已在國際學術期刊「自然」在線發表。網友笑稱，「我昨天剛吃了祖先」。

來源：YouTube

新民周刊報導，這一發現是中科院朱敏院士領銜的科研團隊經過多年的野外考察與研究揭示的。近十年來，該團隊先後在重慶、貴州等地的志留紀早期地層中發現了距今約4.39億至4.36億年的魚類化石，這些化石主要包括無頜的盔甲魚類「靈動土家魚」、被稱為「奇蹟秀山魚」的盾皮魚、被稱為「蠕紋沈氏棘魚」的軟骨魚類等。

包括人類在內，地球上現存99.8%的脊椎動物都具有頜骨（上頜與下巴），統稱為有頜脊椎動物或有頜類。而科學家發現，人類的一些解剖學的結構，比如眼睛、鼻子、嘴巴，包括下巴、上頜，往前追溯，都可以追溯到魚類身上去。

因此，中國的科學家團隊在發現大量珍貴魚類化石的基礎上，採用高精度CT、性狀大數據分析等方法，展示了最早的有頜脊椎動物的牙齒、頭部、身體等過去完全未知的信息，將很多與人類相關的解剖學結構追溯到4.4億年前的遠古魚類。

科學家們還進一步確認，從魚到人的演化過程長達5億年左右，先後經歷了最早的無頜類演化變成有頜類、肉鰭魚類，之後登上陸地變成兩棲類和哺乳動物，最終演化成人類這樣一個漫長的過程。

奇蹟秀山魚。(取材自京報網)
奇蹟秀山魚。(取材自京報網)

其中，靈動土家魚為脊椎動物成對附肢起源提供關鍵化石證據；奇蹟秀山魚則揉合了多個盾皮魚大類的特徵，為探究有頜類生命之樹根部主要類群的起源，和脊椎動物頭骨演化提供了珍貴資料。

除了科學層面的意義外，該發現發布後，立刻火上熱搜，許多網友的評論也讓人忍俊不禁：「一覺醒來，祖先變了？」「我為啥還要學游泳」、「對不起，昨天剛吃了祖先」。

蠕紋沈氏棘魚。(取材自京報網)
蠕紋沈氏棘魚。(取材自京報網)

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