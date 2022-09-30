江蘇招中學教師 年薪40萬受矚 網羨：知識就是金錢

江蘇省海門中學對教師開出高薪待遇，消息甚受矚目。(取材自極目新聞)

「江蘇一中學起薪40萬（人民幣，下同，約5.6萬美元）招聘教師」近日登上微博 熱搜，閱讀量上億。評論區內，有網友表示，「知識就是金錢」、「我不眼紅，我尊重他們」。有網友表示，「我妹北師大本科碩士，剛畢業，30萬一年在深圳，很正常」。

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每日經濟新聞報導，南京大學日前舉辦雙高銜接金秋洽談暨重點中學引才雙選會，來自江蘇、福建、江西、廣東等9個省份的40所重點中學，組團赴南大引才。其中，江蘇省海門中學針對重點高校研究生每月發放5000元專項津貼，高中階段有奧賽獲獎經歷的教師，起薪40萬；福建一所民辦學校為南大碩士畢業生開出了年薪30萬以上的優厚條件。

據報導，福建漳州實驗中學直接將薪酬待遇用大標題的字號寫在海報上：骨幹教師可超30萬元年薪。此外，學校還在曬出兩張工資條，一張是2021年新入職學校的新教師月收入數據，另一張則是2004年入職，如今已是資深教師的老教師月收入。根據工資條的數據，這位2004年入職的林老師，在學校擔任高中數學教師，兼任年段長，月工資總額達3萬4018元。

中新網報導，中國教育 科學研究院研究員儲朝暉說，「教師職業本身跟其他職業相比，相對來說比較穩定，越來越多的人傾向考教師資格，此外，教師入職主要是兩個環節，一是考證，二是考編，如果沒有教師資格證，現在入編基本上沒可能，要考證通過以後，才有可能考入編」。