中國過度防疫 多地1人確診全面封鎖 惹民怨

圖為旅客等待進入北京隔離酒店。（中央社）

中國官方今天公布新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）867例，本土佔722例。截至目前為止，中國仍採取堅壁清野的嚴格防疫 措施，多地出現1人染疫全面封鎖的情況，導致民怨益增。

中國衛健委官網上午通報，29日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆 生產建設兵團報告新增確診病例156例，境外輸入59例，本土97例中，貴州17例，廣東16例，黑龍江13例，天津11例等。

新增無症狀感染者711例，境外輸入86例，本土625例中，寧夏176例，貴州80例，西藏66例，天津61例，黑龍江54例，新疆28例，雲南25例，河南19例，四川17例，廣東15例，陝西15例等。

中國過度防疫惹民怨，日前深圳福田區沙尾村因1例確診而封全村爆發警民衝突，上海市金融區陸家嘴因發現1例無症狀感染者而封全區，甚至1名旅客搭火車上北京染疫，全車廂乘客都被隔離。

河北省更傳出防疫人員要求民眾繳鑰匙，並以鐵絲鎖住戶家門，而被抨擊猶如「土匪防疫」。

就連當局傳聲筒、環球時報前總編輯胡錫進近來頻頻發文，接連質疑當前的中國防疫措施，像是「我們抗疫的確付出了經濟代價。現在越來越多的人對反復『靜態管理』感覺受不了了」。

他還呼籲小粉紅高抬貴手，不要給表達專業意見看法的專家貼標籤、施加壓力，那些壓力會傳導至專家所在機構甚至上級單位，形成最終不利專家繼續發聲的行政環境。

中國國家衛健委及國家疾控局28日再重申堅持「動態清零」總方針，但嚴禁簡單化、一刀切和「層層加碼」，並下令執行集中或居家隔離，不得從外鎖門，安排人員轉運時，要杜絕司機疲勞駕駛。

針對中央疫情 防控官員終於在疫情將屆3年宣布「集中或居家隔離時不得採取外鎖門方式」，中國網友在微博相關新聞討論串卻給出一面倒的負評。

「三年了才想起來不允許外鎖門啊？」、「都三年了，你才想起說這些，門外鎖門、鎖單元門、消防門還少嗎？」、「你們是才通電還是才通網？三年了，才想起來？」

另據衛健委通報，截至9月29日24時止，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例25萬449例；尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬539例（境外輸入710例）。