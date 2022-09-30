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世界杯擊敗法國／換血+打磨 中國女籃姑娘6年蛻變

中國新聞組／北京30日電
2022女籃世界杯1/4決賽中，中國隊以85比71戰勝法國隊，晉級半決賽。(取材自微博)
2022女籃世界杯1/4決賽中，中國隊以85比71戰勝法國隊，晉級半決賽。(取材自微博)

當中國女籃殺入世界杯半決賽後，國際籃聯戰力排行榜上，中國女籃反超澳洲成為僅次於美國的存在。FIBA官網MVP投票中，中國隊李夢以30%得票率遙遙領先。六年前的女籃還是青黃不接的低谷，經過大換血與基本功打磨，現在的女籃讓粉絲大喊「當強隊的球迷，真爽」。

澎湃新聞報導，2016年里約奧運會，中國女籃戰績僅為一勝四負，刷新了中國女籃奧運歷史最差戰績。

2017年，許利民上任帶隊，但女籃在當年亞洲杯仍然失利，「大換血」成了不得不做的選擇。

面對老一批球員，許利民感慨「有勁使不出來」，不是因為隊員的能力，只是他的理念和想法灌輸到她們的身上很難辦。本來應該是各個省隊水平非常高，國家隊直接抽調優秀人才拿過來就用，但現在要做很多基本功、糾正隊員壞習慣的工作。

2018年女籃擴大了集訓名單選拔範圍，12人大名單相較一年前亞洲杯換了一半的名字，最標誌性的事件便是從未打過職業聯賽的韓旭和李緣，進入了國家隊名單當中。

僅僅靠「換血」並不能讓一支球隊脫胎換骨，李月汝曾這樣回憶：「第一年的時候我們防守做得很差，差到旁邊的人都看不懂我們到底在幹什麼。」

真正起效的是對每一個細節的打磨，「許指導給我們一次兩次機會之後仍然覺得不夠好，然後就出去罰跑，跑完之後從頭開始。那次好像練到挺晚的，門都鎖了」。

為了轉變球隊風格，許利民給隊員提出要求：球在一個人手裡不要超過三秒。如今，這些訓練留下的痕跡，已經呈現在女籃世界杯的舞台上，中國女籃場均轉換進攻便可得到17.2分。

作為輔佐過三屆女籃主帥的鄭薇，在延續許利民快速移動、全民皆兵的球隊風格外，還讓球員個人特點進一步強化。

報導指出，這支中國女籃很難從中找到絕對的進攻強點，李夢固然擁有「勒布朗夢」的綽號，但包括王思雨、楊力維、黃思靜等人都在比賽中有亮眼表現，更別提兩大內線韓旭和李月汝。

中國隊主教練鄭薇在比賽中指導球員。(新華社)
中國隊主教練鄭薇在比賽中指導球員。(新華社)

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