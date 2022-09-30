中國女籃擊敗法國 隔28年進世界杯4強 第2大奪冠熱門

2022女籃世界杯1/4決賽中，中國隊以85比71戰勝法國隊，晉級四強。（新華社）

中國女籃29日在澳洲 雪梨2022年女籃世界杯1/4決賽中，以85∶71擊敗法國女籃，殺入世界杯半決賽，繼1994年後再次闖進4強，這是中國女籃歷史上第三次晉級世界杯／世錦賽四強，也是球隊繼2008年北京奧運會後，時隔14年重返世界大賽4強。

來源：YouTube

環球網報導，國際籃聯官網稱，中國女籃再次展現出身體優勢和求勝欲望。儘管法國女籃表現得足夠精采，但中國女籃在陣容輪換、腳步移動和球員實力方面占據上風。最後五分鐘，中國女籃徹底殺死比賽懸念，黃思靜、李夢和韓旭的聯手讓球隊如願晉級。

全場比賽拿下23分的李夢在關鍵時刻屢屢命中遠投，另一名鋒線球員黃思靜也貢獻18分、5個籃板和5次助攻的全面數據。此外，韓旭拿到13分和9個籃板，距離「兩雙」僅一步之遙，她的存在讓中國女籃在內線占據優勢。賽後，全場出戰38分鐘的黃思靜說：「在比賽這麽關鍵且膠著的狀態下，我在場上一直跟隊友們強調，一定要頂住。只要我們咬牙頂住，勝利肯定會回到我們這邊。」主力後衛楊力維稱，「我們訓練非常到位，賽前準備也到位，執行也很堅決。」

2022女籃世界杯1/4決賽中，中國隊以85比71戰勝法國隊，晉級四強。（新華社）

在2018年女籃世界杯五、六名排位賽上，中國女籃曾遭遇法國女籃，最終被對手逆轉。國際籃聯官網認為，近些年，中國女籃進步明顯，球隊在身體和精神上都表現得足夠堅韌。巧合的是，中國女籃上一次殺入世界杯（前身為世錦賽）四強也是在澳洲（1994年），當時中國女籃最終不敵巴西收獲銀牌。

法國「隊報」稱，法國女籃是2021年歐洲杯亞軍，並在東京奧運 會上收穫銅牌，但中國女籃是本屆世界杯僅次於美國女籃的第二大奪冠熱門。法國女籃已拚盡全力，但無奈中國女籃通過高強度的比賽節奏掌控局勢。最終，法國女籃不得不接受連續第六次折戟世界杯四分之一決賽的命運。

29日進行的其他比賽中，美國88∶55擊敗塞爾維亞，加拿大 79∶60戰勝波多黎各，澳洲86∶69擊退比利時。女籃世界杯半決賽將在30日進行，中國隊30日下午5時30分與東道主澳洲女籃爭奪決賽資格，美國隊則與加拿大隊交手。