紅黃綠之外…成都新核酸採樣點出現「黑碼」 官方回應
四川成都市民曹女士27日在成都市第一人民醫院做核酸時，發現告示寫著「返川來蓉（黑碼）請到新核酸採樣點檢測」，她好奇地發了個朋友圈詢問「黑碼是啥」，原以為在紅黃綠健康碼之外，又多了一個新碼，沒想到只是黑色的二維碼，讓關心的民眾鬆了一口氣。
紅星新聞報導，健康碼原則上只有紅、黃、綠三種顏色，綠碼通行，黃碼限制，紅碼禁止。目前針對來川人員會有一個「入川碼」，以配合入川即檢工作。
負責人介紹，當來川人員在機場、鐵路、高速路口等各個入川關口掃「入川碼」後，四川天府健康通會出現臨時彈窗。
而臨時彈窗的消除需要進行核酸檢測，為了方便大家，便在臨時彈窗上增加了一個「亮碼測核酸」功能，點擊進入就可以展示核酸採樣登記專用二維碼，用於核酸採樣登記人員掃描。
由於該核酸採樣登記專用二維碼是黑色的，就讓大家誤以為是「黑碼」，但其實並無「黑碼」一說，是為了方便來川人員進行採樣登記而設的。
該負責人也提醒來川人員，在出現臨時彈窗後，在做好自我防護的前提下應盡快到核酸採樣點進行免費採樣，第一次核酸結果呈陰性後，彈窗就會消除。
對於「黑碼」帶來的驚慌，有網民嘆真是「基層層層加碼，市民層層變碼」，也有人說地方「各自為政何時休」、「又發明了第五種碼嗎？」更有人表示，現在看到這些碼就影響心情。
上一則
FB留言