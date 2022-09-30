隔離禁封門 民譏官：疫情都3年了 現在才想到

中國國家疾控局官員29日表示，集中或者居家隔離時，不得採取從外鎖門的方式。圖為防疫人員上門貼封條，還有的將樓門直接焊死。（視頻截圖）

中國國家疾控局官員29日在國務院 聯防聯控機制發布會上說，集中或者居家隔離時，不得採取從外鎖門的方式。消息一出，網民一面倒給負評，批評疫情 都快三年過去，官員現在才想到。

中國網報導，中國國務院聯防聯控機制29日下午針對做好十一期間疫情防控舉行記者會。有記者問，地方在常態化防控中、要如何防止安全風險的發生？中央層面是否有相關部署？

中國國家疾控局傳防司司長、一級巡視員雷正龍回應提到，集中隔離場所的基礎設施應該符合國家現行的建築安全、消防安全、抗震防災等標準要求，嚴格規範隔離點管理，嚴防交叉感染。對經評估不適合集中隔離的特殊人群，可以採取居家隔離措施，對不宜單人單間隔離的，要指定合適人員進行陪護。「採取集中或者居家隔離措施時，不得採取外鎖門的方式。」

自由亞洲電台報導，疫情以來，中國多地傳出民眾遭焊門硬隔離、或是防疫 人員在大門外裝鎖。四川不久前發生地震時、就有民眾無法開門逃出避震。

疫情發生近三年，中央層級的防疫官員總算給了「防疫不得從外鎖門」的清楚說法，卻引發不少網民在微微博上喝倒采。

有人質問，「你們是才通電還是才通網？三年了，才想起來？」、「三年了才想起來不允許外鎖門啊？」、「都三年了，你才想起說這些，門外鎖門、鎖單元門、消防門還少嗎？」更有不少人說，中央說一套，地方做一套，之前說不得封城，然後出了個靜默管理」，並呼籲「看看就完了，別當真」。

另據中央社報導，由於網上負評太多，官員表態的新聞遭移出熱搜詞，許多媒體的微博相關發文也改為關閉或不顯示評論。