我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊恩破壞力驚人 拜登：佛州遭遇過的「最致命颶風」

拜登講錯話隔1天 賀錦麗口誤美國跟「北韓共和國」結盟

隔離禁封門 民譏官：疫情都3年了 現在才想到

中國新聞組／北京30日電
中國國家疾控局官員29日表示，集中或者居家隔離時，不得採取從外鎖門的方式。圖為防疫人員上門貼封條，還有的將樓門直接焊死。（視頻截圖）
中國國家疾控局官員29日表示，集中或者居家隔離時，不得採取從外鎖門的方式。圖為防疫人員上門貼封條，還有的將樓門直接焊死。（視頻截圖）

中國國家疾控局官員29日在國務院聯防聯控機制發布會上說，集中或者居家隔離時，不得採取從外鎖門的方式。消息一出，網民一面倒給負評，批評疫情都快三年過去，官員現在才想到。

中國網報導，中國國務院聯防聯控機制29日下午針對做好十一期間疫情防控舉行記者會。有記者問，地方在常態化防控中、要如何防止安全風險的發生？中央層面是否有相關部署？

中國國家疾控局傳防司司長、一級巡視員雷正龍回應提到，集中隔離場所的基礎設施應該符合國家現行的建築安全、消防安全、抗震防災等標準要求，嚴格規範隔離點管理，嚴防交叉感染。對經評估不適合集中隔離的特殊人群，可以採取居家隔離措施，對不宜單人單間隔離的，要指定合適人員進行陪護。「採取集中或者居家隔離措施時，不得採取外鎖門的方式。」

自由亞洲電台報導，疫情以來，中國多地傳出民眾遭焊門硬隔離、或是防疫人員在大門外裝鎖。四川不久前發生地震時、就有民眾無法開門逃出避震。

疫情發生近三年，中央層級的防疫官員總算給了「防疫不得從外鎖門」的清楚說法，卻引發不少網民在微微博上喝倒采。

有人質問，「你們是才通電還是才通網？三年了，才想起來？」、「三年了才想起來不允許外鎖門啊？」、「都三年了，你才想起說這些，門外鎖門、鎖單元門、消防門還少嗎？」更有不少人說，中央說一套，地方做一套，之前說不得封城，然後出了個靜默管理」，並呼籲「看看就完了，別當真」。

另據中央社報導，由於網上負評太多，官員表態的新聞遭移出熱搜詞，許多媒體的微博相關發文也改為關閉或不顯示評論。

疫情 防疫 國務院

上一則

十一防孤狼恐襲 金紫荊廣場戒備 戰術巴士出動

下一則

發哥加持 港48年「豪華餅店」獲咖啡品牌接手 最遲明年初重開

延伸閱讀

中共20大前收緊輿論 官方掃蕩社群8萬多筆謠言

中共20大前收緊輿論 官方掃蕩社群8萬多筆謠言
中國疾控官員稱隔離不得從外鎖門 網批：都3年了才想到

中國疾控官員稱隔離不得從外鎖門 網批：都3年了才想到
北京緊張… 天津疫情波及14區 網傳10.1封城 官方：謠言

北京緊張… 天津疫情波及14區 網傳10.1封城 官方：謠言
德州人語／中國人移美潮 如何掀起？

德州人語／中國人移美潮 如何掀起？

熱門新聞

運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00
中國海運價格持續下跌，貨櫃航運市場表現疲軟，原本「一箱難求」已變成「一貨難求」。圖為山東青島港。（新華社）

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

2022-09-25 11:50
董瑤瓊（左）2018年因上傳朝習近平畫像潑墨的影片而被送入精神病院。（圖取自保護衛士網頁safeguarddefenders.com）

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

2022-09-26 13:28
許多中國網友皆反映航班遭取消。(取材自微博)

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

2022-09-22 18:37
歐洲能源價格飆升，歐洲人瘋搶中製「取暖神器」，圖為熱水袋 。（取材自時代周報）

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

2022-09-28 07:00
中國國家主席習近平自「上海合作組織」峰會返國後，一直未公開露面。（新華社）

習近平失蹤？遭軟禁？印媒：應是返國檢疫隔離中

2022-09-25 21:49

超人氣

更多 >
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光
獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書
麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍
沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚
颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有