新潛艦南海亮相 央視罕見曝光長征18號

央視公布的解放軍最新型戰略核潛艦「長征18號」南海演訓視頻。（央視截圖）

中國央視軍事頻道29日罕見播出解放軍 最新的094A型戰略核潛艇「長征18號」在南海演訓畫面，在這段2分24秒的影片中，「長征18號」在與對手纏鬥20多小時「擺脫跟蹤」後，發射魚雷擊毀對方船艦（靶船）。

被稱為解放軍第三代核潛艇的「長征18號」是在去年4月23日海南三亞海軍節上慶祝活動上入列（服役），當時軍委主席習近平 還登上「長征18號」艦視察。

央視公布的解放軍最新型戰略核潛艦「長征18號」南海演訓視頻。（央視截圖）

央視軍事報導稱，近日在南海深處，一場紅藍對抗演練正在進行。藍方憑藉反潛巡邏機、海洋監視船、驅護艦等裝備佈設天羅地網，目標是紅方潛艇「長征18號」。與藍方纏鬥了20多個小時後，「長征18號」艇艇長張曉鵬命令全艇靜默，在擺脫跟蹤並找準時機後展開反攻。

報導稱，張曉鵬是去年擔任長征18號艇艇長。25年間，他先後在多型潛艇任過職。新型潛艇出廠前，沒有接裝指南、沒有成熟的訓練模式，他帶領艇員研究艇上每一個資料，提交了1000多項接裝建議。接裝後，他又帶領艇員創造了國產新型潛艇試航周期最短紀錄。

環球網曾引述中國軍事專家解釋，按照中國海軍潛艦命名規則，長城代表傳統潛艦，長征代表核潛艦。「長征18號」是094A型戰略核潛艦的升級版，新潛艦改進流體動力和湍流系統，進一步降低了噪聲，同時也提升了潛射飛彈打擊精度。

央視公布的解放軍最新型戰略核潛艦「長征18號」南海演訓視頻。（央視截圖）

根據去年央視公布的畫面，習近平在視察時登上「長征18號」潛艦突出的「龜背」，潛艦兩個潛射彈道飛彈 發射筒的艙蓋已經打開。

軍事專家稱，這艘長137公尺的潛艦上有12個飛彈發射筒，裡面裝備了「巨浪」系列潛射彈道飛彈，每枚飛彈能夠裝載多個核彈頭。新型的094A潛艦能夠發射射程超過1萬2千至1萬4千公里的巨浪-3型潛射彈道飛彈，不需出「第一島鏈」就能覆蓋美國本土的目標。

專家稱，巨浪-3型潛射彈道飛彈被視為中國戰略核武器發展的里程碑，是中國軍事現代化項目中最具威脅的武器。

中國科技日報曾報導指，固體燃料的巨浪-3型飛彈使用了新型陸基洲際飛彈東風-41的新材料和新技術，諸如先進的精確制導，反電磁干擾，包括所謂的「光子晶體光纖陀螺」等技術。另外巨浪-3還使用了彈道變軌技術和躲避雷達探測的隱形彈頭技術。

來源：YouTube