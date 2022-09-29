罕見…野生大熊貓幼仔 隔4年同一樹洞發現

熊貓幼仔在樹洞裡酣睡。（取材自紅星新聞）

四川美姑大風頂國家級自然保護區的監測人員，日前在椅子埡口發現一隻野生大熊貓幼仔，巧合的是，這是繼2018年後，在同一個樹洞再次發現大熊貓幼仔。

紅星新聞報導，監測隊員經過近四小時的長途跋涉，來到2018年首次發現大熊貓幼仔的區域，他們在周圍獸道上搜尋動物痕跡。經過仔細搜尋，在上次發現大熊貓幼仔的樹洞裡再次見到了一隻正在酣睡的大熊貓幼仔。

監測員沙馬牛布激動地說，「又看到了一隻與四年前那隻差不多大小的野生大熊貓幼仔，當時真的是又驚又喜。在同一個地點，在同一時間段，都有點像是在做夢一樣」。

監測人員對該區域的紅外相機影像資料進行整理，發現8月12日，一隻即將臨盆分娩的雌性大熊貓進入樹洞。此次紅外相機共拍攝到167段活動視頻，完整地記錄了大熊貓產仔前、產仔中、產仔後在樹洞內的各項行為活動。

科研監測科科長商布且表示，「此次是首次在野外拍攝到大熊貓進入洞內產仔的相關資料，這些相關視頻資料十分珍貴，在中國也極為罕見，對開展野生大熊貓的生活習性、特別是繁殖和育幼行為研究等具有十分重要的意義」。