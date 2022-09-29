我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超強颶風伊恩襲來 全美單周「超過5000航班被取消」

北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

罕見…野生大熊貓幼仔 隔4年同一樹洞發現

中國新聞組／北京29日電
熊貓幼仔在樹洞裡酣睡。（取材自紅星新聞）
熊貓幼仔在樹洞裡酣睡。（取材自紅星新聞）

四川美姑大風頂國家級自然保護區的監測人員，日前在椅子埡口發現一隻野生大熊貓幼仔，巧合的是，這是繼2018年後，在同一個樹洞再次發現大熊貓幼仔。

紅星新聞報導，監測隊員經過近四小時的長途跋涉，來到2018年首次發現大熊貓幼仔的區域，他們在周圍獸道上搜尋動物痕跡。經過仔細搜尋，在上次發現大熊貓幼仔的樹洞裡再次見到了一隻正在酣睡的大熊貓幼仔。

監測員沙馬牛布激動地說，「又看到了一隻與四年前那隻差不多大小的野生大熊貓幼仔，當時真的是又驚又喜。在同一個地點，在同一時間段，都有點像是在做夢一樣」。

監測人員對該區域的紅外相機影像資料進行整理，發現8月12日，一隻即將臨盆分娩的雌性大熊貓進入樹洞。此次紅外相機共拍攝到167段活動視頻，完整地記錄了大熊貓產仔前、產仔中、產仔後在樹洞內的各項行為活動。

科研監測科科長商布且表示，「此次是首次在野外拍攝到大熊貓進入洞內產仔的相關資料，這些相關視頻資料十分珍貴，在中國也極為罕見，對開展野生大熊貓的生活習性、特別是繁殖和育幼行為研究等具有十分重要的意義」。

2018年9月在此區域發現大熊貓幼仔以來，時隔4年大熊貓再次回到這裡產仔，充分說明了該區域非常適合大熊貓棲息，大熊貓能在此正常生活和繁衍，也說明了該區域的保護工作卓有成效，保護區管理局也將對該區域進行重點關注，並持續加強該區域的保護和資源監測，更好地保護好大熊貓。

大風頂自然保護區管理局監測人員開展監測工作。（取材自紅星新聞）
大風頂自然保護區管理局監測人員開展監測工作。（取材自紅星新聞）

上一則

人民幣跌破7.2探14年低點 人行喊話：別賭匯率

延伸閱讀

萌翻了 13隻新生熊貓幼崽 成都齊亮相

萌翻了 13隻新生熊貓幼崽 成都齊亮相
四川自貢徵「十戶長」 網友：夢回大秦？

四川自貢徵「十戶長」 網友：夢回大秦？
廣府人聯誼會中秋晚宴 募款賑濟四川災民

廣府人聯誼會中秋晚宴 募款賑濟四川災民
四川內江Omicron病毒變異株 中國數據庫未見

四川內江Omicron病毒變異株 中國數據庫未見

熱門新聞

運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00
中國海運價格持續下跌，貨櫃航運市場表現疲軟，原本「一箱難求」已變成「一貨難求」。圖為山東青島港。（新華社）

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

2022-09-25 11:50
董瑤瓊（左）2018年因上傳朝習近平畫像潑墨的影片而被送入精神病院。（圖取自保護衛士網頁safeguarddefenders.com）

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

2022-09-26 13:28
許多中國網友皆反映航班遭取消。(取材自微博)

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

2022-09-22 18:37
中國國家主席習近平自「上海合作組織」峰會返國後，一直未公開露面。（新華社）

習近平失蹤？遭軟禁？印媒：應是返國檢疫隔離中

2022-09-25 21:49
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈

北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈
房貸利率作祟 只隔一年 40萬房價新屋主多繳6600元

房貸利率作祟 只隔一年 40萬房價新屋主多繳6600元