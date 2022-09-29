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開封州橋遺址 驚現「城摞城」奇觀…宋明清等6古城疊壓

記者陳言喬／北京29日電
河南州橋遺址考古發現實證開封「城摞城」奇景，圖為大運河（汴河）故道西壁橫剖面，河道、堤岸肌理清晰。（新華社）
河南州橋遺址考古發現實證開封「城摞城」奇景，圖為大運河（汴河）故道西壁橫剖面，河道、堤岸肌理清晰。（新華社）

河南開封北宋東京城州橋遺址考古工作取得重要進展，經四年持續發掘，考古人員發現不同時期遺跡遺存，實證開封「城摞城」奇觀──清代車轍下面有明代橋體、明代橋體下方還有北宋堤岸，見證中國古代城市文明演進的歷史進程。

來源：YouTube

「城摞城」指的是不同朝代的古都、古城上下疊加在一起的奇觀。考古學家發現在古都開封地下3米至12米處，上下疊壓著6座城池。構成「城摞城」的奇特景觀，這是因為於歷代黃河氾濫所造成的。

新華社報導，河南省文物考古研究院的「考古中國」專案人員在「州橋遺址」發橋梁、河道、堤岸、神廟、民居、道路、沉船等物化載體。地層年代包括宋金元明清不同時期，遺物豐富，上下疊壓，層理清晰，不同時期橋摞橋、路摞路，是開封形成立體疊壓型城市「城摞城」奇觀的真實再現。

大運河（汴河）河道西壁剖面圖，揭示大運河（汴河）自唐宋至清代發展演變過程。（取材...
大運河（汴河）河道西壁剖面圖，揭示大運河（汴河）自唐宋至清代發展演變過程。（取材自新華網）

河南省文物考古研究院院長劉海旺表示，由於戰亂和黃河氾濫，歷史上開封曾多次被泥沙掩埋，如今城下自下而上依次埋藏著魏大梁城、唐汴州城、北宋東京城、金汴京城、明開封及清開封六座古城。

劉海旺說，州橋遺址的發掘，撩開了開封城下「城摞城」的神秘面紗。截至目前，州橋遺址共完成發掘面積4400平方米，發現各類遺存遺跡117處。東側探方中大運河（汴河）故道遺存特徵明顯，唐宋至明清時期地層清晰。

西側探方中，宋代堤岸石雕祥瑞壁畫保存較好，構成巨幅長卷；明代州橋結構基本完整，青石鋪築橋面，磚砌拱券；橋體上明代晚期金龍四大王廟遺存及民房屋舍清晰可見；明代道路上疊壓著清代車轍印。

開封北宋東京城州橋遺址發現巨幅石雕祥瑞壁畫，為目前發現的北宋時期最大的石刻。壁畫...
開封北宋東京城州橋遺址發現巨幅石雕祥瑞壁畫，為目前發現的北宋時期最大的石刻。壁畫通高約3.3米，目前已揭露南岸壁畫長約23.2米，北岸壁畫長約21.2米。（新華社）

他說，州橋是北宋東京城的文化高地和精神標識，眾多遺跡遺存的出土為中華文明薪火相傳和繁榮發展提供了實證，也是中國大河文明的有力見證，揭示了黃河與開封古城共生共存的關係。

劉海旺表示，州橋，始建於唐代，是開封城市中軸線跨越隋唐大運河的地標性建築。此次考古發掘還明確了州橋在東京城內的地理位置，也首次揭示了北宋東京城內大運河的形態，為研究北宋都城布局提供了重要座標，為探討中國古代的社會政治形態、國家禮儀制度、國家文明發展演變提供了極為難得而珍貴的實物資料。

遺址共出土各類文物標本6萬餘件，其中瓷器標本5.6萬多件，準確反映了運河航運輻射範圍，為瞭解中國古代製瓷業發展、南北交流和社會商業發展狀況等提供了重要資料。

大運河（汴河）的河道地層堆積示意圖。（新華社）
大運河（汴河）的河道地層堆積示意圖。（新華社）

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