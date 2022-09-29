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英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

婚鬧潑臭豆腐 河南新郎摀嘴乾嘔 拍攝者：當地習俗

中國新聞組／北京29日電
視頻顯示，新郎蹲在樹坑裡，隻身著一件背心，一群人往其身上潑醬油、醋、飲料、臭豆腐等液體與物體，新郎則摀住嘴巴乾嘔；旁邊有人勸說「差不多得了」，但眾人仍未停止。（視頻截圖）
視頻顯示，新郎蹲在樹坑裡，隻身著一件背心，一群人往其身上潑醬油、醋、飲料、臭豆腐等液體與物體，新郎則摀住嘴巴乾嘔；旁邊有人勸說「差不多得了」，但眾人仍未停止。（視頻截圖）

「新郎蹲樹坑中，被親友潑醬油、醋和臭豆腐…」，河南鄭州王先生發布一段朋友婚禮「鬧新郎」視頻，引發網友熱議，不少網友表示，「大喜日子，這樣玩太過分了。」拍攝者卻稱，「當地習俗，結婚都會玩。」

影音來源：YouTube

九派新聞報導，視頻顯示，新郎穿著背心蹲在樹坑裡，一群人往她身上潑醬油、醋、飲料、臭豆腐等液體與物體，新郎則摀住嘴巴乾嘔。旁邊有人勸說，「差不多得了」，但眾人仍未停止。

王先生表示，往新郎身上潑東西是西郊「鬧新郎」的習俗。當天酒店門口的路還未修好，樹坑裡剛好沒有樹，便讓新郎在酒店門口的樹坑裡蹲下；大家擔心這些液體會傷到他，就讓他戴個塑料袋在頭上。

「我們提前訂好了酒店，玩完之後就讓他趕緊去洗澡了。大家都覺得挺開心的，畢竟是大喜之日。」王先生說，他們這些朋友在結婚時都會這樣玩，每個人結婚都會被鬧。當時在場的也沒有外人，都是親友。

網易報導，「鬧新郎」這一幕也引起網友們熱議，「這樣的結婚需要勇氣」、「都是一些狐朋狗友，真朋友不會這樣鬧得。」「這不是婚鬧，這是惡趣味了。真不敢相信，到2022年了，還有這樣的風俗。」還有網友說：「要是誰敢這麼對我男人，老子分分鐘滅了他。」

視頻顯示，新郎蹲在樹坑裡，隻身著一件背心，一群人往其身上潑醬油、醋、飲料、臭豆腐...
視頻顯示，新郎蹲在樹坑裡，隻身著一件背心，一群人往其身上潑醬油、醋、飲料、臭豆腐等液體與物體，新郎則摀住嘴巴乾嘔；旁邊有人勸說「差不多得了」，但眾人仍未停止。（視頻截圖）

河南 鄭州

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