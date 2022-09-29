中國十一黃金周來了 24省市發布「就地過節」政策

截至9月28日14時，中國至少有24個省市在十一黃金周假期前發布提示，宣導市民「就地過節」。(取材自新華網)

中國十一黃金周假期將至，多地發布有關出行的防疫 提醒。據界面新聞不完全統計，截至9月28日14時，中國至少有24個省市、84個地區在十一黃金周假期前發布提示，宣導市民「就地過節」。

早在9月8日，中國國家衛生健康委就曾宣導群眾中秋、國慶假期在本地過節。同日，廣州市、呼和浩特市、哈爾濱市等地，發布通知進一步宣導市民就地過節。

截至9月28日，中國四大一線城市均發布了關於十一黃金周假期「就地過節」的倡議。北京 市還在3天內連發兩則通知，提倡市民減少出京活動。

自9月21日以來，中國各地疾控中心和衛健委等部門，開始密集發布十一假期「就地過節」宣導和假期防疫注意事項。截至9月28日，至少有24個省市發佈了相關通知。

具體來看，今年各地在十一假期「就地過節」政策依舊包括「減少跨省市出行」、「不去中高風險地區」等，不少省市還宣導市民採用短程游、市內游、周邊遊等出遊方式。

從各省市國慶「就地過節」政策來看，目前各地的防疫政策堅持「落地檢」、「三天兩檢」，實行報備制度。部分省市要求有省外旅居史的人員抵達12個小時以內，需在當地做第一次核酸檢測 。