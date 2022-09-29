白菜價飆 中國泡菜成「沒它活不下去」的南韓救兵

白菜價格居高不下，泡菜製作成本隨之增加。(取材自觀察者網)

受極端天氣影響，近日南韓 白菜價格一路飆升，一顆零售價超過1萬韓元（約50元人民幣、7美元）。據南韓經濟新聞報導，眾多餐廳老闆叫苦連天，抱怨白菜價格過高，有餐廳已決定不再向客人提供泡菜。報導稱，在「沒有泡菜就活不下去」的南韓，如今，使用中國產泡菜的餐廳越來越多。

觀察者網綜合韓媒報導，南韓本輪售賣的本土白菜主要產自高海拔地區，可由於罕見高溫、暴雨、颱風等極端天氣影響，主要白菜產區的產量大幅下降，因此，近期南韓白菜價格飆升，一度有了「金白菜」的名稱。

南韓農水產品流通公社發布的數據顯示，以27日為基準，平均每10公斤白菜的批發價較去年同期上漲112%，達到2萬6720韓元（約134元人民幣），整個9月份，每10公斤白菜的批發價一度達到4萬韓元（約201元人民幣）。具體來看，一顆白菜最高價曾超過1萬韓元（約人民幣50元）。

首爾麻浦區一菜市場小店老闆直言，「做生意15年，最近尤其辛苦，白菜銷量突然降得很厲害，可是如果換做是我，白菜價格這麼高，我也不會買的。」

白菜價格居高不下，泡菜製作成本隨之增加。近日，南韓多家大型食品企業在今年上半年已上調價格的情況下，再次宣布對泡菜產品漲價。南韓大象集團宣布，下月1日起「宗家府」泡菜價格將平均上調9.8%，希傑食品已將「必品閣」泡菜價格平均上調11%。

面對暴漲的白菜、泡菜價格，餐廳業者抱怨連連。一冷麵店老闆表示，「客人們希望能多給一點泡菜，我也很為難」，另一家餐飲店老闆介紹，由於白菜價漲太多，正在考慮以蘿蔔泡菜取而代之；還有些餐飲店乾脆選擇不給客人提供泡菜了。

南韓經濟新聞提到，在「沒有泡菜就活不下去」的南韓，如今，使用進口泡菜的餐廳開始增多，不過，仍有一部分消費者對進口農產品存疑。南韓仁荷大學教授李恩喜分析指出，從目前的的物價趨勢來看，私營業者選擇進口產品是不可避免的，如果政府可以對進口產品進行檢測 ，並將結果及時告知南韓消費者，那麼（消費者也會了解）中國等國家的進口農產品也是可以安心消費的。」

上周，南韓「亞洲日報」也曾刊文指出，在南韓白菜價格「坐火箭」的情況下，中國產泡菜成救兵。南韓關稅 廳進出口貿易統計顯示，今年前八個月，南韓進口中國泡菜累計1.986億美元，同比增長27.6%。尤其是8月單月泡菜進口額達1337.6萬美元，同比大增41.1%，關稅廳預計中國泡菜的進口量將持續增長。