7毛1根玉米賣6元熱議 官媒：「助農」變「傷農」鬧劇

甘肅省定西市安定區西鞏驛鎮鏵尖村村民22日將收穫的玉米裝車。(新華社)

「一根玉米賣七毛還是六元？」近日鮮食玉米價格議題在直播帶貨界吵翻天；知名網紅指有電商 直播主把7毛錢人民幣(約0.09美元)一穗的玉米賣到6元，打著助農的旗號，實則賺取暴利，官媒農民日報也重話評論，指表示事件從「助農」變「傷農」鬧劇，也傷到消費者利益。

知名網紅辛巴怒懟劉畊宏直播間賣糖水燕窩後，將炮火指向東方甄選，稱東方甄選六元一根的玉米售價太貴，純屬欺騙老百姓，質疑東方甄選的產品售價高，卻打著「穀賤傷農」的旗子；「你自己公司利潤 率40%，農民撈著錢啦？」

東方甄選主播董宇輝對此回應，「大部分的玉米不是給人吃，是用來（作飼料）養牲口的，所以價格確實是四、五毛錢一根。我們找的生食玉米來自東北好的產地，成本本來就很高，從地裡收上來就是兩元一根。」

農特集團總裁、物流供應鏈 專家黃剛對此表示，鮮食玉米的成本本身就比較高，加上中間的深加工環節、物流環節等，一根優質鮮食玉米的成本約在四元左右。

黃剛並表示，電商渠道在一定程度上確實有助於農產品打開銷路，但只占市場很小一部分，「大量的農產品還是要走到線下、走到菜市場、餐館中去。」

農民日報評論則指出，這場爭論波及電商平台上的普通農戶，一些不明真相的網友湧向農戶直播間刷屏喊貴，影響了農產品的銷售。

評論表示，社會對於農業發展、農民利益的日益關注是件好事，但令人惋惜的是，這場由「助農」引發的討論，卻最終演變成一齣「傷農」鬧劇。不僅傷了農民，傷了東北玉米的品牌，其實也傷到了消費者的利益。

農民日報指出，種植食用玉米中的優質鮮食玉米的農田大多是交通條件好、較為平整、有一定規模的地塊。在當地，這樣的良田費用每畝大約需要1800至2000元，再加上農機購置及維護、人工、化肥等各項費用，一根優質鮮食玉米僅種植成本就約合1.7元左右；直言若拋開品質只談價格，對生產優質農產品的農戶來說，無疑是不公平。