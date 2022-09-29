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陪診師成新職業 1小時100元 當臨時家人 幫掛號領藥品

中國新聞組／北京29日電
陪診師陪伴病人掛號、看診、求藥。他們在工作時也看到了各式各樣的疾病與人生。（取材自九派新聞）
陪診師陪伴病人掛號、看診、求藥。他們在工作時也看到了各式各樣的疾病與人生。（取材自九派新聞）

新型職業「陪診師」近期在社交平台熱了起來。除北上廣一線城，鄭州、重慶、長沙、成都這些城市，陪診師也如雨後春筍般湧現。這個職業不需醫學背景，不需資格證書，只需付出時間。這是一個與情感息息相關的職業，多數尋求陪診的患者渴求關愛，「陪診師背後是一個個孤獨的故事」。

九派新聞報導，陪診師的工作包括，在醫院幫助他人就醫，具體服務有幫人掛號、代取藥品取報告、陪伴看病等。

廣州一名「陪診師」王興珍，被同行稱為「癌症專業戶」。從業之初，她接到一個30多歲小伙子的單，他年輕帥氣，但病是治不好的。這讓她也十分失落。後來她嘗試打開自己的心扉，盡最大能力幫忙。

還有一位異地就醫的30歲女生，來自廣西。她一個人來廣州看病，只知道醫院的名稱，卻不知道下了動車怎麼走。她甚至沒坐過地鐵。王興珍去醫院接她，陪她坐地鐵到醫院，過程中，教她怎麼看指示牌，怎麼用導航。去醫院看完病，又把她送回車站。這位病人擔心自己走丟，十分依賴她。

王興珍接過年齡最小的顧客是一個七天的嬰兒。新手媽媽什麼也不會，家裡又無人陪同，王興珍就帶著她和孩子去醫院。

服務對象為老人時，多數是其子女給安排的。「老人生病時特別希望他的兒女能夠陪他，但兒女又沒有時間，所以兒女就把我們找上門，讓我們陪伴。」在這個過程中，王興珍也感受到了陪診師的價值與意義。

王興珍發現，自己服務的群體裡，占比最大的不是老年人，而是年輕人，「可以占到六七成。」一方面是現實需求，醫院裡有些檢查項目最好有家屬陪同。另一方面，則是出於心理上的孤獨感。單身青年在外看病時，往往希望有人陪伴，正如陪診師所宣稱的那樣「一個臨時家人」

王興珍表示，目前行業內有半天收費，也有全天收費，但價格不是很統一，也有一些陪診師4小時連200塊錢都沒有。王興珍按小時收費，「患者他購買的是我的時間，一個小時100塊，很簡單，不複雜。」

她現在也成立了自己的團隊，除了接單之外，也製作了針對陪診師的線上培訓課程。在她看來，陪診是一個特別有愛心的行業，能給他人提供一些幫助。標準化的服務也能提升客戶的滿意度。一次做好，長久做好。 「也不是希望每個人都有病，希望他在需要的時候，第一時間肯定想到的是我。」她說。

地鐵 醫學 癌症

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