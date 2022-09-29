姓爨筆劃30 母教兒寫名字崩潰了 網友建議二胎取這個名

媽媽握著孩子的手寫姓。(視頻截圖)

很多小朋友學寫字，是媽媽握著手一筆劃一筆劃的帶你寫，河南 一名母親教兒子學寫名字時，因丈夫姓「爨（音同竄）」，筆劃超級複雜，女子配文稱「後悔給你找了個姓『爨』的爹。

來源：YouTube

綜合媒體報導，這位母親住在河南省洛陽市，她在網上分享教兒子寫姓名的過程。其兒子姓「爨」，筆劃數共有30畫，這罕見的姓氏不僅讓需要學寫的兒子感到為難，也難倒教兒子的母親。這位母親崩潰的對兒子說，「後悔給你找了個姓『爨』的爹，你的姓真難寫。」

這則「媽媽教爨姓兒子寫名字時崩潰」的視頻一出，不少網友表示第一次知道這麽覆雜的姓，紛紛詢問「怎麼念」；，還有網友表示「叫爨一一吧，畢竟姓都得寫很久了，名就少點吧」，也有開玩笑建議，二胎取名為爨懿曦；有網友疑惑的說，「這種情況跟媽媽姓不行嗎。」，有不少網友提議，「應該給孩子刻個章，不然上學考試名字還沒寫完，別的同學都交卷了。」

對於不常見的姓氏，網友說「名字複雜冷門的，叫他時，統稱為『喂』」，有爨姓朋友的網友表示，「我同學姓爨，她為了省事平時寫大火。」