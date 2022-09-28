農林牧漁業 太缺年輕人…35歲以下人口僅13%

農林牧漁業就業人口老化，圖為天津市薊州區羅莊子鎮泥河村村民在田間勞作。( 新華社)

中國農業機械化愈來愈進步，施肥播種機、農業無人機、聯合收割機…都是助力豐收的「利器」。不過，「利器」只是一方面，年輕人不願意投入，才是農業長期的隱憂。中國國家統計局調查，農林牧漁業35歲以下就業 人口占比僅為13.6%，位列20個行業末尾，遠低於32.9%的平均水平。

中國青年報報導，成都勇洪農機專業合作社理事長劉長洪感慨，農業領域太缺年輕人了。他期待豐收，更期待年輕人接過中國農業的接力棒。

浙江桐廬興榮家庭農場負責人向毅，利用自家農機具免費為周邊農戶提供作業服務、解決各種難題。作為「糧二代」，他覺察到，父輩的技術很好，但是對新事物接受較慢，許多老方法已跟不上現代農業的步伐。他認為，豐收不僅要追求數量，還要有質量，更要保護好生態環境，科技興農、助農、富農是年輕一代農人的使命。

34歲的劉沈廳畢業於電子科技大學，被人們稱為「碩士農民」。在他看來，新農人的「新」也體現在思維和理念上。

2016年，劉沈廳辭去大學的工作，在距老家數公里遠的四川省眉山市彭山區流轉了130畝土地。他一頭紮進田地裡鑽研學習，僅一年多時間就掌握了多種果樹的種植技術。

劉沈廳認為，發展農業需要創新，更要為農民創新。數年來，劉沈廳自主研發的「冬季晚熟農產品雙層絕熱防霜凍袋」、簡易滴灌等技術，獲得多項國家實用新型專利授權。

在當地政府的協助推廣下，四川省5000余畝果園免費使用上了劉沈廳的專利技術。劉沈廳還先後培訓了300多名新型職業農民，他建立的家庭農場每年為周邊農民提供約40個就業崗位，人均增收1萬元。