「十一」連假防疫 跨省遊客住滿3天才准進景區

杭州千島湖景區提醒遊客「十一」期間，入園須掃場所碼、查驗核酸（浙江省內遊客72小時，省外遊客三天三檢）。（取材自淳安發布微信公眾號）

中國大陸即將展開七天的「十一黃金周」假期，在疫情 嚴格管控下，多地倡導就地過節，不建議遊客跨省旅遊。部分知名景區採取對省外遊客的嚴格規定，陝西西嶽華山宣布，省外遊客需先在陝西停留三天後方可持核酸陰性證明入園。

儘管十一假期防疫 趨嚴，但擋不住民眾遊興，據多個在線旅遊平台和民航數據平台顯示，境內機票均價和日均出行人數齊漲超一成。

受疫情防控態勢影響，中國大陸部分景區仍處於閉園或部分閉園狀態，包括拉薩布達拉宮、黑龍江五大連池部分景區、三亞部分景區均在此列。部分開放者也緊縮入園規定。

根據澎湃新聞、九派新聞報導，根據9月8日國務院聯防聯控機制新聞發佈會上公佈的最新防控政策措施（9月10日-10月31日）規定，旅客在此出行需持有48小時內核酸檢測 陰性證明，跨省出行抵達目的地後，要配合當地完成「落地檢」。最新防控措施還規定，入住賓館、酒店和進入旅遊景區等人流密集場所時，要查驗健康碼和72小時內的核酸檢測陰性證明。

安徽黃山風景區管委會通告，黃山日接待遊客控制在2.5萬人內，省外抵黃人員需3天完成2次核酸檢測，入住賓館、酒店和進入旅遊景區等人流密集場所需持有72小時內核酸檢測陰性證明。

山西平遙古城規定，要查驗48小時內核酸檢測陰性證明。有7日內省外旅居史的遊客進入景區，進入山西後前3天需提供24小時內核酸檢測陰性證明。

福建湄洲島媽祖文化旅遊區規定，十一假期期間遊客進入莆田之前，需提前3天主動向目的地所在社區（村）、單位、酒店、賓館報備或通過閩政通APP報備。積極配合落實落地檢和「3天2檢」等相應的疫情防控措施。

陝西華山景區規定：外省遊客必須在陝西省內待滿3天，且核酸檢測正常，並於遊玩日當日持24小時內核酸採樣或核酸陰性證明方可進入景區。

吉林長白山景區規定：省外遊客到達長白山，要提前主動向所在單位和目的地社區（村）報備，提供48小時內核酸檢測陰性證明，並主動進行「落地即檢」。

此外，長三角多地也相繼發布針對返鄉、出遊者的防疫提醒，除了宣導出遊不出省、就地過節，還要求進入景區的遊客須出示72小時內核酸陰性證明。

據不完全統計，江蘇南京、揚州、南通，安徽合肥等地均已發佈假期防疫提醒。南京宣導市民就地過節休假、市內遊，儘量不出省，乘飛機、火車、跨省長途客運汽車等需持48小時核酸陰性證明。

例如南京，省外來（返）南京人員抵達後，12小時內就近進行核酸落地檢，3天內再進行一次檢測，期間不得參加聚集性活動或進入文體娛樂類室內密閉場所；省內外市返回人員抵達後24小時內進行一次檢測。入住賓館、酒店、民宿，進入旅遊景區、文體場所等密閉場所須查驗72小時內核酸檢測陰性證明。