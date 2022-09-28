封校 鄭州財經學院圍牆加高壓電線 太原理工掛布條求解封
為了實施所謂「清零」政策，中國各地高校出台各種嚴苛封控措施，導致學生抗爭不斷。27日網上傳出消息指，河南省鄭州財經學院，為了防止學生在封控期間外逃，竟然在校園圍牆加了高壓電線；在山西太原理工大學，則有學生掛出直幡要求解封。
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自由亞洲電台綜合社媒資訊報導，有網民昨天在社交平台分享圖片，指鄭州財經學院「真的加了高壓電線」，「這真的是大學的圍牆！」還加上「封校」、「高壓危險」的標籤。
報導指出，也有網民以「太原理工大學過度防疫」的標籤發帖，貼圖指山西省太原理工大學有學生在宿舍外掛出直幡，上書：「反對太理一刀切，還我青春，解封解封解封」。有學生投訴指，該校自今年2月已開始實施封校管理，學生至今失去自由快半年，實在「忍無可忍」。
報導說，還有學生留言抱不平，「當其他省的同學告知我，她十一放七天並且買票回家，我的心情是如此複雜，我們不禁沒有七天假，只有兩天，而且還在封校，校領導能不能幹點正事，正視學生的訴求，山西已經一個沒有新增了」，學生抱怨學校食堂超市瘋狂漲價，對學校真的失望透頂。
更有網民留言「解封解封、求你解封吧」，句句表達出對解封的祈求，「我現在對這個學校充滿了失望，一個學生到底是在這個學校經歷了什麽才會對自己的母校毫無留戀」，也有學生說，「要管控的是疫情，而不是大學生」。
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