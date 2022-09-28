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1例就封村 深圳沙尾千人喊解封與警衝突

中國新聞組／北京28日電
深圳沙尾區民眾因不滿封控措施而示威抗議，大批警員到場維穩。（取材自微博）
深圳沙尾區民眾因不滿封控措施而示威抗議，大批警員到場維穩。（取材自微博）

中國堅持清零政策引發民怨，深圳市福田區沙尾村因為26日發現一宗確診病例，27日決定封控，人員只進不出。民眾不滿過度防疫，上千人上街頭大喊「解封」。當地派出大批警察維穩，兩方在街頭推擠發生肢體衝突。

影音來源：YouTube

中國衛健委通報，27日新增本土病例119例，其中貴州56例、四川13例、廣東4例、雲南4例等。新增無症狀感染者625例，其中寧夏205例、西藏132例、貴州73例、雲南8例、廣東2例等。

綜合媒體報導，深圳市26日新增10本土病例，27日新增3例。主要來自羅湖、福田及龍崗區。福田區在這波疫情中，上沙、下沙、沙頭、沙尾都發現感染者。

深圳市福田區疫情防控指揮部26日通告，福田區的沙頭街道部分區域調整為中、高風險區。高風險區實行「足不出戶、上門服務」的封控措施；中風險區由所在街道社區具體管理，需連續10天沒有新增患者才可以降回低風險。

網傳一份「關於對沙尾村實施臨時管控的通告」稱，沙尾社區再次發現「五混一」核酸檢測異常，根據防疫要求，現對沙尾社區實施臨時管控措施，實行白名單管理，人員只進不出。深圳地鐵前晚宣布，七號線亦不停沙尾站。

封控引起大批居民不滿抗議。有居民表示，深圳經歷幾波疫情，沙尾等村被封控隔離已不下6次，「實在是到了無法忍受的地步」。

網傳影片顯示，大批民眾聚集在沙尾街市口，與戴口罩、身穿藍色防護服的警員隔著防護鐵欄對峙，雙方數度拉扯推擠，場面極度混亂。有民眾向警方投擲物件，警員隨即上前制止，並拉起「警察執法敬請配合」的標語，許多人舉起手機拍攝圍觀。

沙尾村抗議封控的消息很快傳上網路，旅美的中國科普作家方舟子更以「深圳福田沙尾村大起義」、「官逼民反」來形容。

港媒指出，自爆發疫情至今，中國共有近2000名官員因防疫不力被問責，地方官為保烏紗帽在防控措施上「層層加碼」，過度檢測、破門消毒殺菌、設卡封路等政策層出不窮。多地也因為防疫「一刀切」引發民怨被中央點名。

環球時報前總編輯胡錫進指出，「我們抗疫的確付出了經濟代價。現在越來越多的人對反復『靜態管理』感覺受不了了」。他26日發文呼籲，專家們應該站出來多發表意見，把圍繞疫情的討論重新拉回到科學理性的軌道上，即使不能完全做到，也應為此做出最大努力。

大批身穿防護服的警員到場。（視頻截圖）
大批身穿防護服的警員到場。（視頻截圖）

疫情 防疫 警察

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