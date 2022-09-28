昆明傳播鏈不明 逾七萬人賦黃碼

雲南昆明突然爆發疫情，全市展開核酸檢測。（取材自微博）

雲南昆明突然爆發疫情 ，傳播鏈不明，多地被畫為高風險區和中風 險區，7萬0442人被賦黃碼（個人風險等級，須戴口罩、減少外出等）。9月27日，昆明市召開應對新型冠狀病毒肺炎感染疫情防控工作記者會上透露，25日至9月26日，昆明市累計報告確診病例（輕型）10例，無症狀感染者9例，初篩陽性人員4例，疫情存在很高的擴散風險。

昆明市衛生健康委員會副主任許睿27日指出，本輪疫情，高風險區管控2144人，中風險區管控1萬5454人，臨時靜態管理西山碧雞街道（含西山風景區）、安寧市太平新城街道、金方街道3個街道，包括高、中風險區共涉及14.6萬人；臨時管控3個城中村及101個樓棟，涉及3萬人；封閉管理高校13所，涉及12.8萬人；對時空交集人員發送提示短信1萬15345條，賦「黃碼」7萬0442人。同時全力做好以上區域內居民的生活物資保障和就醫服務等工作。

目前，昆明增設並動態調整免費核酸採樣點和採樣台，延長採樣時間，努力做到應檢盡檢，全面排查社會面風險情況。 9月25日、26日全市共計開展核酸檢測 411.7萬人份，除上述23人外，檢測結果均為陰性。

本次疫情發生後，市委、市政府高度重視，第一時間啟動應急響應，省、市、區三級聯動開展疫情處置，聚焦重點環節，迅速開展流調溯源、追踪管理、臨時靜態管理等工作，全力以赴遏制疫情擴散蔓延。