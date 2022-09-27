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神秘事件？羊群效應？ 河南傳百隻山羊跳下山崖 主人發聲了

中國新聞組／北京28日電
網傳河南輝縣近百隻山羊集體跳崖。（取材自大河報·豫視頻）
網傳河南輝縣近百隻山羊集體跳崖。（取材自大河報·豫視頻）

河南輝縣日前傳出近百隻山羊集體跳崖，「羊群效應」真實上演引發熱議。專家表示，在特殊情況下，羊群存在跟隨領頭羊跳崖的可能。網傳事件中90多隻山羊斃命，但羊主人表示，跳下去的山羊不到20隻，死了18隻，損失人民幣2萬多元（約2792美元）。

來源：YouTube

大河報報導，在輝縣市一段掛壁公路上，放羊人帶領著自家的100多隻山羊剛出了一個山洞口，頭羊突然帶著身後的羊群跳崖。眼見著羊群前擁後擠，呼啦啦一個個跟著跳了下去，放羊人還沒反應過來是怎麼回事，羊群已經跌落到了60多米的崖下，徑直落在盤山公路上。

據報導，放羊人的朋友王先生稱，當時羊群出山洞口的時候，正好有兩輛汽車通過，估計是頭羊受到驚嚇，這才突然跳崖。「朋友這群羊有100多隻，一下就損失了90多隻，這些死亡的羊當天就進行了賤賣，盡量減少損失，就這恐怕也要賠個大概三分之二。」王先生說。

瀟湘晨報報導，羊主人趙先生表示，跳下去的山羊不到20隻，死了18隻，損失人民幣2萬多元（約2792美元）。山羊跳下去的原因系經過隧道，受到隧道內的燈光驚嚇失控。趙先生介紹，目前死亡的山羊已進行無公害化處理，「死了的羊都埋了，事情已經處理完了。」

極目新聞報導，廣東省科學院動物研究所研究員、博士生導師胡慧建表示，「一般情況下，羊群都會跟著頭羊跑，馬群也是如此。」胡慧建介紹，具體分析時，需要考慮當時的緊急程度，「如果當時比較緊急，羊群沒有判斷時間，也沒有注意到周邊的情況，確實可能會跟著頭羊一起跳下去。」

當地媒體報導，發生跳崖事件的公路在郭亮村附近，又稱郭亮洞掛壁公路、郭亮村絕壁長廊，歷時6年於1977年完工，全由村民建造而成，公路崎嶇險峻，還有人稱之為「世界最險要的十條路」之一。

河南 汽車 YouTube

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