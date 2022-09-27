中國一特大城市放寬條件 租房也可全家落戶

近期中國多個特大城市全面放開落戶條件。(取材自每日經濟新聞)

近期中國多個特大城市全面放開落戶條件，包括鄭州 、濟南、昆明、大連等地相繼出台政策，消息一發布立刻衝上微博熱搜。

每日經濟新聞報導，河南 省會鄭州近日發布新政，凡在中心城區具有合法穩定就業或合法穩定住所(含租賃)的人員，不受社保繳費年限和居住年限的限制，可在鄭州申請落戶。今年河南多地出台一系列穩樓市新政，此次鄭州放開落戶條件，對當地樓市平穩發展有一定積極作用。

根據第七次全國人口普查數據顯示，2020年鄭州市常住人口比2010年增加397萬人，增長46.07%，常住人口總量達到1260萬人，在河南省內從2010年的第三位躍升到第一位，成為河南省唯一一個常住總人口超過1000萬的市。

397萬的增量位居全國各城市第五。同時，鄭州所在的河南是中國戶籍人口第一大省，全省戶籍人口過億，常住人口也達到了9883萬人，因此未來鄭州人口的增長空間仍很大。

除了鄭州，大連、濟南和昆明等大城市也已全面放開落戶，更有城市祭出「零門檻落戶」的大招；例如大連市人民政府日前印發關於全面放開落戶條件的通知，全面放寬個人落戶學歷和年齡限制。中職學歷以上取得職稱的專業技術人員、高校和中等職業學校在校生、有繳納社保記錄、擁有合法產權房屋等均可落戶，大連戶籍人員的父母、配偶、子女也可投靠落戶。

據報導，以廣州、上海為代表的一線城市也對落戶條件進一步優化。例如廣州將在花都區、從化區、增城區建立城鄉有序流動的人口遷徙制度。其中，包括進一步優化入戶條件，降低城鎮落戶門檻，建構分類彈性落戶機制，堅持存量優先原則，逐步取消重點人群落戶限制。

中指研究院分析認為，放開落戶條件有利於促進合理購房需求的釋放，對當地樓市平穩發展有一定積極作用。

國家統計局公布的最新數據顯示，8月鄭州新建住宅價格、二手房價格比7月分別下降0.4%和0.8%；鄭州市住房保障和房地產管理局公布的數據同樣也顯示房價處在下行區間。

為了紓困 房企、提振行業信心，今年鄭州已出台一系列樓市紓困政策。其中，從2022年9月1日起，鄭州都市圈住房公積金一體化協同發展進入實施階段，實現互認互貸，助力鄭州、開封、洛陽、平頂山、許昌、漯河、新鄉、焦作、濟源「1+8鄭州都市圈」經濟發展。