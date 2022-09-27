甘肅倡議反對高彩禮：家家有兒女 多換位思考

多地近日發出「婚俗改革倡議書」，將改革婚俗中最引人詬病的彩禮、婚鬧問題。(中新社)

甘肅 省多個單位近日聯合發出「婚俗改革倡議書」，起因是婚嫁活動中高價彩禮、大操大辦、隨禮攀比、低俗婚鬧等問題時有反映，有的地方離婚率較高；除了甘肅，江西、河北等地也發布了有關婚俗改革的倡議書。

澎湃新聞報導，甘肅省民政廳、中共 甘肅省委宣傳部、平安甘肅建設領導小組辦公室、甘肅省文明辦、甘肅省總工會、共青團甘肅省委、甘肅省婦女聯合會聯合發出婚俗改革倡議書，第一條是「倡導自立自強，反對高價彩禮」。

文章稱，高價彩禮嚴重侵害公民的婚姻自由權，嚴重危害婚姻雙方的切身利益，給婚姻家庭帶來沉重的經濟和心理負擔。文章倡導每個村居將反對高價彩禮寫進村規民約，嚴格執行當地彩禮「限高」要求，提到每個家庭都有兒女，應該換位思考，多體諒對方家庭的難處，不以犧牲兒女的幸福為代價索要高價彩禮。

文章還發出如下倡議：倡導節儉質樸，反對鋪張浪費；倡導健康文明，反對低俗陋習；倡導互敬互愛，反對草率離婚。

據報導，高價彩禮問題，江西、河北等地也發布相關的改革倡議書。江西省宜春市奉新縣文明辦、奉新縣民政局日前公布的「抵制高價彩禮推動移風易俗」倡議書稱，奉新縣城鄉婚嫁彩禮居高不下，不少家庭負債累累，致使一些家庭因婚致貧、因婚返貧，因此呼籲抵制高價彩禮，倡導合理彩禮，鼓勵零彩禮，反對攀比不正之風，營造健康節儉文明的婚嫁新風尚。

河北省邢台市平鄉縣委宣傳部、平鄉縣文明辦在「抵制高價彩禮、倡導文明新風」倡議書的開篇指出，婚嫁活動中的一些陳規陋習和攀比心理，為本來神聖的婚禮增添了一些不和諧的音符，成為許多年輕人婚姻幸福的阻礙。

平鄉倡議，量力而行，抵制高額彩禮。每個家庭和青年男女都應尊重客觀實際，根據自身家庭的實際情況，量力而行。