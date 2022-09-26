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跳過舾裝直接繫泊 福建艦再1年半服役？

中國新聞組／北京26日電
央視報導，中國第三艘航母福建艦已展開繫泊試驗。（取材自央視）
央視報導，中國第三艘航母福建艦已展開繫泊試驗。（取材自央視）

中國第三艘航母福建艦日前開展繫泊試驗，意味著航母的建造工作已基本完成。專家指出，今年6月下水的福建艦跳過「舾裝」環節，節約了工期，估再一年半完成繫泊、航行測試，將打造以自研核心裝備為基礎的新質作戰能力。這意味著從首艘航母遼寧艦入列以來，解放軍僅花十年即邁入「三航母時代」。

來源：YouTube

央視報導，繫泊試驗是航母進行出海測試前最後一道關卡，繫泊目的是檢查船體、機械設備、電器設備及動力裝置的製造、安裝的完整性和可靠性。開始繫泊試驗也就意味著，福建艦的建造工作已基本完成。央視引述軍事專家張軍社表示，福建艦進行繫泊試驗和航行試驗完成後，就準備正式移交海軍入列服役了。

北京青年報報導，航母的建造流程一般分為立項、開工（分段建造後拼裝為整體）、下水、舾裝、繫泊、海試。值得注意的是，對比中國首艘國產航母山東艦，福建艦按照上述流程，少了一個「舾裝」這個重要環節。軍事評論員宋忠平解讀，這說明福建艦在建造過程中已同步安裝很多系統、裝備，大大簡化甚至跳過了下水後的舾裝環節，客觀上也節約了工期。

宋忠平表示，福建艦在這方面展現出和遼寧艦、山東艦的區別，一方面表明中國的航母以及大型艦船的建造經驗、實力取得了長足進步。另一方面也表明，科研、施工人員根據自身技術來摸索、探索事半功倍的技術路線。在此基礎上，他預測再一年半左右應可基本完成繫泊、航行測試。

日前央視報導還提到一個「彩蛋」，即055大型驅逐艦南昌艦、大型遠洋補給艦呼倫湖艦、新型艦載機等主戰裝備加速升級換代。宋忠平表示，近期052DL型驅逐艦也正建造，解放軍海軍主戰裝備已做到以自研核心裝備為基礎，成體系發展、升級的規範模式。以福建艦新一代航母為核心，其戰鬥群所屬各型裝備進行升級換代，是打造新質作戰能力的必由之路。

宋忠平強調，福建艦入列服役後，除了本身帶來的戰力大幅提升以外，其承前啟後的意義更甚。「相比滑躍起飛的遼寧艦、山東艦，福建艦在噸位、電力系統、彈射方式有了飛躍提升。而解放軍的航母發展目標，絕不可能將福建艦作為終點，這只是一個新的起點。因此，福建艦身上所肩負的技術驗證作用意義很大 。」

海試前「最後一道關卡」。（取材自央視）
海試前「最後一道關卡」。（取材自央視）

遼寧艦 解放軍 北京

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