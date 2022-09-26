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高福：疫苗如「朝陽群眾」 少量多次

中國新聞組／北京26日電
中國科學院院士高福受邀在「墨子沙龍」發表主題演講。（取材自澎湃新聞）
中國科學院院士高福受邀在「墨子沙龍」發表主題演講。（取材自澎湃新聞）

中國疾控中心前主任、中國科學院院士高福表示，疫苗如「朝陽群眾」要少量多次，不斷識別壞人。

中新網報導，高福24日出席由中國科學技術大學上海研究院主辦的「墨子沙龍」，和觀眾分享「人類、病菌與疫苗」主題，就疫苗功用、發展、副作用等疫情話題分享觀點。

高福表示，疫苗提供基礎免疫，包括防感染，防發病，防傳播，防重症、死亡四個方面，「奧密克戎（Omicron）儘管有了變異，我們的疫苗刺激防護，在防感染上大打折扣，防發病上打了一點點折扣，防傳播上也打了一點折扣，但在防重症、防死亡上效果非常明顯。所以大家一定不要不相信疫苗。」

高福指出，人類第一次這麼大規模地通過疫苗接種來預防冠狀病毒，既然是第一次，這裡面就有很多未知，我們今天做的很多決策都是動態的，會根據進一步科研成果來決定下一步怎麼做，「目前已有的數據支持打了兩針之後再打加強針，再打(第)四針，甚至打(第)五針。目前我們國家的疫苗接種遵循自願原則，隨著時間推移也會進行動態調整。」

據報導，高福提到，接種疫苗要「少量多次」、「間隔一定時間」。比如「朝陽群眾」識別壞人就是靠不斷地認；疫苗有類似的作用原理，比如每半年打一針，來喚醒免疫細胞，讓它認出新冠病毒。

報導稱，高福表示，人類在地球上生活，一直在求平衡，比如，坐飛機會墜機、坐火車會出軌、走路會摔倒，但大家並沒有(因可能的風險而將之全盤)否定。現在面臨這麼大規模的疫情，疫苗既防止個體的死亡或重症，又保護群體不發病，所以當人類沒有別的選擇時就需要疫苗。

普通疫苗從研製到上市大概需要耗時十年，新冠疫苗的快速上市也讓外界存在一定疑問與顧慮。對此，高福表示，這是需求導向，新冠疫苗研製上市得快，確確實實與疫情來得太兇猛、人類迫切需要(疫苗)有關係，但另一方面，這也證明，如果再遇到類似的疫情，相關的疫苗、藥物完全可以走「綠色通道」。

「人類不要忘記，當年科學落後的時候，黑死病(鼠疫)曾經消滅了一半的歐洲人口；今天，全球的新冠疫情防控得還不錯，科學發揮了非常重要的作用。」高福說。

疫苗 疫情 墜機

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