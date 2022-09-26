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iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割

中國新聞組／北京26日電
黃牛在街邊拋售蘋果手機。（取材自微博）
黃牛在街邊拋售蘋果手機。（取材自微博）

iPhone14發售僅一周，不少「黃牛」倒下了。在官方快速發貨、用戶期待值下降等各種因素的加持下，原本想像中「日入數十萬」的黃牛們，遭受了痛擊。甚至，出現了「上午，加價人民幣2000元（約279.2美元）不賣；深夜，加點吧，加50塊（約7美元）也行」的情況，還有人考慮轉行。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，經歷過蘋果手機早期倒賣的輝煌，有的黃牛早就創立起了屬於自己的公司；而單幹的黃牛，也堅信著「只要下手快，絕對能包賺」的道理。但現實情況是，活在過去的黃牛，已無法再適應新時代。

據華爾街見聞報導，iPhone14甚至跌破了發行價，最誇張的是iPhone14 512G，比官方首發價低了739元。9月17日，連iPhone 14pro的價格也快速下降，黃牛們慌了。但就在這時，一些用戶開始反向「收割」黃牛。有網友爆料，自己搶到2台iPhone14 Pro Max，早上加價人民幣1600元賣給黃牛，隔天下午官網價加人民幣100元時又從黃牛手裡面買過來，四捨五入相當於純賺人民幣3000元。

「搶iPhone」早成為了「黃牛」們近10餘年來的一條穩定生財之道。「一部iPhone最高可以賺人民幣五、六千元，一個月賺人民幣30多萬元很正常，厲害的甚至可以賺人民幣百萬元以上。」

今年iPhone14推出了「靈動島」功能，「按照以往的經驗，過去只要蘋果對新機作出了改變，市民們都會開始瘋搶。」牛明說，「沒有人會相信帶著靈動島的iPhone14會砸在手裡。」他已開始考慮轉型退出黃牛行當了。

在華強北，有黃牛在10年的時間裡創立了倒賣公司，李響就是其中之一。iPhone14發售的第一天，他們公司就購入了各種機型，總共有200多台。加起來進價逾200萬元人民幣，如果全部售出，盈利可以達到人民幣40至60萬元（約5.5萬美元至8.4萬美元）。

「Pro版本溢價近兩千元，Pro Max版本則能溢價三千元人民幣左右。但到了傍晚，這一溢價就跌到了兩、三百，不少黃牛囤的iPhone14砸在了手裡。」

「黃牛訴苦蘋果14倒貼100元出」的話題衝上熱搜。有科技博主爆料，地標廣州的黃牛在朋友圈稱，加價買回來的蘋果手機，根本賣不出，不得已在路邊擺地攤虧本售賣。還有大V博主稱，華強北的黃牛集體吃癟，賠錢賣iPhone14還沒人要。

在手機價格趨於平穩的同時，也有黃牛被平台坑了一把。據小莉幫忙報導，9月14日，自稱做手機銷售的小康求助稱，他在某平台小程序上搶購了十幾台蘋果手機，共支付15.8萬元，但對方一直不發貨，托朋友去重慶核實，該公司已經人去樓空。大量網友們稱，上述平台是在正常運營了一個多月，做大用戶池後，趕在iPhone14新機發售時捲款跑路了。 警方已立案偵查。

有網友稱，自己將手機出售給黃牛後又買回盈利3000元。（取材自微博）
有網友稱，自己將手機出售給黃牛後又買回盈利3000元。（取材自微博）

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