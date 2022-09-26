粉絲近億 贏劉德華「瘋狂小楊哥」坐穩「抖音第一網紅」

瘋狂小楊哥劇情式的營銷手法，讓他的抖音粉絲超過了劉德華，是抖音個人粉絲最多的帳號。（抖音截圖）

現在的短視頻捧紅了許多不起眼「草根」網紅，瘋狂小楊哥和品牌方測評拖地機的視頻「突然翻紅」，這種劇情式的營銷手法，讓瘋狂小楊哥的抖音 粉絲也達9628.9萬，超過了7714.5萬的劉德華，是抖音個人粉絲最多的帳號。不出一個月就會破億。

來源：YouTube

剁椒TMT報導，視頻中小楊哥一句「能有多乾淨」，讓品牌方小哥把剛拖完地的拖布，直接放到臉上、嘴上，並一直在使勁的蹭。小楊哥看到情緒激動的品牌小哥立馬制止，自己親了一下拖布，替品牌證明拖地機的清潔度。小楊哥親拖布的舉動也瞬間吸粉無數。

小楊哥已經得到各大品牌方的青睞，尤其是吸引了不少「貴價」品牌方。小楊哥的「分發生意」也是越做越大。之前小楊哥曾停播2個月「退熱」，但他的回歸首秀，開播僅10分鐘，點讚量就達到了1.7億，流量「只增不減」。粉絲們的熱情，更是讓他坐穩了「抖音第一網紅」的交椅。

報導說，瘋狂小楊哥一個月能賺多少錢？拿20日小楊哥的直播來做參考，當場最低GMV為2500萬，按此前小楊哥自爆的10%佣金來算，大概是250萬左右。現在小楊哥的直播頻次是每週二和周六，那一個月至少8次直播，算下來就是2000萬左右。在加上分發視頻的千萬的佣金，月收入十分可觀。

持續的爆火，小楊哥的直播間也時常被網友舉報。4月8日，小楊哥因直播說出敏感詞被官方強制下播。7月5日小楊哥的三隻羊註冊了「小楊臻選」的商標。小楊哥此舉或將是在為自己日後的「自有品牌」提前搶占「坑位」。