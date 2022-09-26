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鼓吹買房「買了3套買4套」 湘縣委書記「另有任用」

中國新聞組／北京26日電
另有任用的鄧碧波（右二）在巡視地方建設。（取材自極目新聞）
另有任用的鄧碧波（右二）在巡視地方建設。（取材自極目新聞）

曾經號召領導帶頭買房的湖南省常德市石門縣委書記鄧碧波，在新一波人事異動中「另有任用」，他在今年8月在房地產展交易會啟動儀式上表示，「希望各位同事、各位領導，要帶頭購房，買了一套買二套，買了二套買三套，買了三套買四套。」而受到外界廣泛關注。

極目新聞報導，石門縣召開全縣領導幹部大會，宣布湖南省委、常德市委關於石門縣委主要領導調整的決定：由常德市人力資源和社會保障局長「70後」吳興國任中共石門縣委委員、常委、書記，鄧碧波不再擔任中共石門縣委書記、常委、委員職務，另有任用。

據湖南常德石門新聞網，公開簡歷顯示，鄧碧波是湖南漢壽縣人。 1976年8月出生，擁有碩士學位。鄧碧波曾任共青團常德市委副書記，石門縣委常委，安鄉縣委常委、組織部部長 ，常德市鼎城區委常委、組織部部長、常務副區長，石門縣委副書記，石門縣縣長等職。 2022年1月21日，鄧碧波任石門縣委書記，直至此番調整。

報導指出，鄧碧波號召領導帶頭買房的視頻傳廣為流傳，引發輿論關注，對此，石門縣官方回應稱，其是脫口講話，本意只是鼓勵買房。

至於鄧碧波未來動向，極目新聞致電石門縣委宣傳部和常德市委宣傳部，但電話均無人接聽。

今年8月，鄧碧波（前）在房地產展交易會上號召領導多買房受到廣泛關注。他當時說，「...
今年8月，鄧碧波（前）在房地產展交易會上號召領導多買房受到廣泛關注。他當時說，「希望各位同事、各位領導，要帶頭購房。買了一套買二套，買了二套買三套，買了三套買四套。」（視頻截圖）

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