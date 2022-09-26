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人大代表促減英語教學比重 教育部的回應惹不滿

中國新聞組／北京26日電
中國教育部一篇答覆全國人大代表提問的文章，讓「應不應該降低英語教學比重」這個話題衝上熱搜。圖為四川省內江市第六中學一名外語老師帶領學生學習。（取材自新京報／東方IC圖）
中國教育部一篇答覆全國人大代表提問的文章，讓「應不應該降低英語教學比重」這個話題衝上熱搜。圖為四川省內江市第六中學一名外語老師帶領學生學習。（取材自新京報／東方IC圖）

近年來關於「應不應該降低英語教學比重」在中國輿論場一直爭議未休。近日，教育部一篇答覆全國人大代表提問的文章，再讓話題衝上熱搜。教育部稱「外語課時占比為6％到8％，已明顯低於語文、數學、體育、藝術等學科」引發熱議，媒體和網民一面倒反對降低英語教學比重，並指教育部的答覆「太脫離現實」，「再降就要鎖國了」。

每日經濟新聞報導，這份答覆源自於有全國人大代表在13屆全國人大五次會議時提出關於「降低英語教學比重、在考試中占分比重」的建議。代表認為，英語學習有必要，但「重視到甚至有點畸形的程度」，應降低英語教學及考試中占分比重，加大對中國傳統文化的教學，增加文化自豪感和文化自信。

教育部23日在官網公布對全國人大代表這項建議的答覆指出，據「義務教育課程方案」規定，各科目課時比率為：語文20%至22%，數學13%至15%，體育與健康10%至11%，外語6%至8%，外語課時占比明顯低於語文、數學、體育、藝術等學科。

但答覆也強調，外語是學生德智體美勞全面發展的重要組成部分，有助於培養和發展學生語言能力、文化意識、思維品質、學習能力等核心素養，培養學生中國情懷、國際視野和跨文化溝通能力。教育部將進一步加強中華優秀傳統文化教育，將中華優秀傳統文化納入高考，引導學生堅定文化自信。

這份答覆隨即引發輿論關注，社交平台上更討論熱烈。不同於以往這類話題下方的留言區多是一片「展現大國文化自信」的支持聲音，這次留言區幾乎一面倒反對降低英語課時占比，且留言中盡是憤怒及嘲諷。

「一些偏遠地區的英語教育水平已經很低了，這是想讓這些孩子出了大山就活不下去嗎？」，「只要中考高考不取消，英語的地位誰也動搖不了，說啥都白扯」，「太狂妄了，科技還沒發展得怎麼樣呢，居然就想不學英語了，都做閉目塞聽的夜郎吧！」，「不學英語，會鎖國」，並諷「恢復科舉使用八股文考試，只讀詩經四書五經倫理三綱，連接世界不是夢」

也有人認為上有政策下有對策：「那些不學的就不學吧，反正我有孩子就拚命學」，「忽悠誰啊，稍微有點錢的是不是恨不得給自己孩子上多種語言班，私教一對一課程」，「文化歸文化，賺錢歸賺錢，英語很重要。讀書是為以後工作服務的」。

據了解，全國政協委員、九三學社中央委員許進在今年兩會中曾提出「降低英語教學比重」建議稱，英語只是工具性知識，一般需求下完全可以用人工智能來替代。全國人大代表李光宇也曾提出過類似建議。

媒體：學英語≠沒文化自信

對於教育部一紙答覆所引發的「應不應該降低英語教學比重」爭議，中國媒體發表評論指出，中共總書記習近平曾多次強調「要堅持對外開放不動搖」，在此前提下若不強化外語教學，中國將失去競爭力。且「學英語」近年被「符號化」且產生了某種情緒，事實上，學英語與文化自信並不對立，沒必要聯想那麼多。

新京報評論指出，在全球化背景下，當前世界各國之間的交流與交往越來越常態化，基礎教育階段的外語課時及考試分值維持既定標準，從而幫助更多學生提升外語基本素養，的確有著很強的現實必要性。讓外語在各級學校的日常教學中占據一定的比重，也是未來進一步加強我國社會對外開放、促進各國人民互相交流的一種表現。

在這樣的大環境下，如果在基礎教育階段就減少外語的普遍性教學，意味著將對社會不同群體帶來相應的不公平。比如，低收入家庭要提升孩子的綜合能力，就可能面臨經濟負擔的增加。目前該做的，是在既定的教學時長內，讓學生的外語能力得到更大的提升，而不是完全淪為「應試化」，變成「啞巴外語」。

紅星新聞評論指出，近些年很多關於英語的討論已經超出一種學科，有人把它符號化了，對一門語言寄予了過多的價值內涵，產生了某種情緒。就好像人大代表建議裡「降低英語教學比重」和「增加中國文化內容教學」兩個教學內容似乎相互對立。但英語學習和文化自信其實並不對立。

評論認為，這是一種主觀聯想，比如對化學、物理教學的建議，就幾乎沒有人把這兩者和「中國文化」關聯起來，哪怕化學、物理同樣是外來學科。有些人有意無意把英語貼上了標籤，主觀賦予它一種負面化意指。學一門外語，沒必要聯想那麼多。應讓語言回歸語言，學科回歸學科，這是對教育規律的尊重，也是對世界多樣性的尊重。

中國教育部一篇答覆全國人大代表提問的文章，再讓話題衝上熱搜。（中國教育部網站截圖...
中國教育部一篇答覆全國人大代表提問的文章，再讓話題衝上熱搜。（中國教育部網站截圖）

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