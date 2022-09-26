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南京信息工程大學設元宇宙工程系 「第1個吃螃蟹」

中國新聞組／北京26日電
今年8月，南信大成立了元宇宙研究所，作為研究方向之一。(取材自現代快報)
今年8月，南信大成立了元宇宙研究所，作為研究方向之一。(取材自現代快報)

去年元宇宙概念火了以後，中國一些知名高校已進軍元宇宙領域，比如成立元宇宙研究中心、文化實驗室等，但專門成立獨立院系的少。南京信息工程大學開創先例，該校人工智能學院（未來技術學院）信息工程系更名為元宇宙工程系，這是中國高校設立的首個元宇宙院系。

現代快報報導，元宇宙是一個平行於現實世界的虛擬數字世界，是自然人、機器人、虛擬人緊密整合的系統化生活世界。人工智能是元宇宙的核心技術之一，是引領新一輪科技革命、產業變革、社會變革的戰略性技術，正在對經濟發展、社會進步等方面產生深遠的影響。

另據「量子位」報導，自元宇宙大火到現在，這還是「第一個吃螃蟹的高校」。南京信息工程大學前身是南京大學氣象學院，並在2004年將校名南京氣象學院改成如今的名字。

從官方文件來看，這次發力元宇宙，他們是認真的。就在今年8月，他們還成立了元宇宙研究所，作為研究方向之一。元宇宙工程系所在的學院院長潘志庚表示，將來他們還會計畫與香港理工大學聯合培養元宇宙方向的碩士、博士研究生和博士後。同時，還會牽頭籌備江蘇省人工智能學會的「元宇宙專委會」。

談到更名為元宇宙系的初衷，潘志庚說道：「特別熱，從去年開始就有很高的社會關注度。正因為熱度高，市場有需求，才有了設立元宇宙學院的動機。」

值得一提的是，南信大的所在地--南京市這兩年也出台了不少元宇宙相關政策，包括依托南京高校平台設立元宇宙人才儲備池等。許多元宇宙企業也紛紛扎堆南京，據中國江蘇網消息，目前南京共有元宇宙產業相關企業約130家。

但並不是所有人都持肯定態度。有網友調侃改名這事兒：南信大信息工程系改名元宇宙工程系，那不如把南京信息工程大學的「信息工程」也給改了？也有人認為這是在「不務正業」，畢竟南信大最好的專業就是氣象學科。

圖為信息工程系更名為元宇宙工程系的通知。(取材自量子位)
圖為信息工程系更名為元宇宙工程系的通知。(取材自量子位)

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