中國首例 卵巢組織凍存移植寶寶滿周歲 健康良好

卵巢組織凍存移植嬰兒悠悠滿1周歲，首都醫科大學附屬北京婦產醫院的醫護人員一起為她慶祝周歲生日。（取材自北京日報）

中國首例卵巢組織凍存移植寶寶悠悠滿1周歲了。如今悠悠體重9.8千克，身長74.6厘米，神經心理測評結果正常，身心健康狀況良好。

北京 日報報導，2021年8月31日，中國生殖醫學 實現了新的突破，首例卵巢組織凍存移植嬰兒悠悠在北京婦產醫院出生。

北京婦產醫院內分泌科主任人阮祥燕表示，「嬰兒出生後，我們對母嬰健康狀況進行追蹤，在孩子42天、3個月、6個月、9個月和12個月的時候，分別進行隨訪複診，生長指標身高、體重均正常，發育篩查系統評估正常。孩子媽媽目前卵巢功能正常，原發疾病定期復診也未見異常。」

悠悠的媽媽在2016年被診斷為骨髓異常增生綜合症，由於她經歷的化療對卵巢功能的損傷極其嚴重，幾乎導致100%卵巢功能早衰。為保存患者的生育力及卵巢功能，阮祥燕團隊為其緊急實施了腹腔鏡下微創卵巢組織取材手術 ，並將取出的卵巢組織成功凍存。2018年，阮祥燕團隊為患者實施凍融卵巢組織自體再移植，2020年，檢查確定患者自然妊娠，2021年8月，患者在北京婦產醫院生下健康寶寶。

阮祥燕表示，中國卵巢組織凍存移植技術的需求人群很多，保守估計每年至少有100萬兒童與年輕女性需要進行生育力保護。

世界衛生組織數據顯示，中國每年新發癌症患者超過450萬例，除了惡性疾病，還包括一些良性疾病需要骨髓移植的患者，因為需要超大劑量清髓預處理的放化療，會對患者的卵巢造成不可逆的損傷，幾乎導致70%至100%的卵巢功能早衰，意味著患者將永久失去生育能力。

「目前，既能保護生育力又能保護卵巢功能的唯一方法就是卵巢組織凍存，如乳腺癌等需化療、放療或骨髓移植的惡性疾病和如交界性卵巢腫瘤等非惡性疾病患者，都適合進行卵巢組織凍存。」阮祥燕表示。