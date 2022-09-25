為了女兒學習 江西男自費為全班換桌椅 連上兩次熱搜

新換的綠色桌椅。（視頻截圖）

看到女兒的桌椅有些破舊，江西贛州的曾先生近日自掏人民幣1萬餘元，為全班換上舒適漂亮的新桌椅。豈料此事衝上微博 熱搜，還一連兩條，到底「該捐」還是「不該捐」，網友們議論紛紛。

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小時新聞報導，曾先生說去年送女兒上一年級時，他就發現學校的桌椅比較舊，「都是木頭做的，不知道用了多少年了，桌面不太光滑不方便寫作業。凳子沒有靠背，坐著不太舒服。」他有些心疼女兒，「我當時和學校領導商量，學校能換桌椅就換，如果不能，我自己出錢給女兒班上換。」

報導指出，新學期開始，孩子上二年級，曾先生決定自掏腰包給全班更換。原價人民幣260多元一套的座椅，他能從廠家拿到一點折扣，買了45套，總共花費人民幣1萬餘元。日前曾先生將嶄新的桌椅運到女兒的教室，將舊桌椅搬到走廊上，教室頓時顯得煥然一新。

據報導，視頻顯示，這批新桌椅是淡綠色的，十分平整漂亮。曾先生說，新桌子的桌肚更大，放書包更方便；凳子不但十分平整，而且靠背還有彈性，坐起來十分舒服。

「同學們第二天到教室看到嶄新的桌椅，都十分高興。老師也向全班宣布，新桌椅是某某同學的爸爸捐的，我女兒更是又開心又自豪。」不過曾先生提出條件，「萬一女兒換班，那這批桌椅就跟著去她的班。」

報導說，曾先生的行為，雖獲得到了班上家長的好評，但評論區不同的聲音也越來越多。網友們的評論大多分成三類，有擔心這樣的行為會給其他家長造成壓力，甚至在校內形成攀比之風；有認為曾先生只是單純想為女兒創造好的學習環境，沒必要聯想到攀比的；有網友則認為這是否說明學校的工作存在紕漏。

這件事裡更值得關注的是，這所學校那些沒換的課桌椅，是否合乎相關規定。當地教育部 門應該好好檢查一下，該換的要及時換，主動為學生們創造良好的學習環境，不能等著家長或其他愛心人士去捐。