我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

憶往／李昌鈺的思鄉情「如皋」老郵票的返鄉路

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

只剩1個手指能抬起來 京東副總裁蔡磊撐病直播 為漸凍症籌款

中國新聞組／北京25日電
京東副總裁蔡磊直播帶貨，為漸凍症籌款。（取材自中國基金報）
京東副總裁蔡磊直播帶貨，為漸凍症籌款。（取材自中國基金報）

京東副總裁蔡磊21日晚間8點開啟帶貨直播首秀，身為漸凍症患者的他表示，希望通過做直播帶貨帶來一些物美價廉的商品服務，同時也能掙一些錢用來支持攻克漸凍症的事業。

來源：YouTube

中國基金報報導，在直播結束的第二天下午，蔡磊通過社交媒體匯報直播首秀成績。這場僅有2個小時的直播，一共賣出7萬9669.66元的商品，共有7259位觀眾進入直播間，其中有14.4%的用戶下單購物。而「破冰驛站」這個帳號，從23個粉絲開播，兩天後，已經增長到1.2萬粉絲。

蔡磊表示，得病兩年多以來，目前已經無法拿起手機處理信息，打字能力已經喪失，雙腿與脖子附近的肌肉也開始萎縮。

報導說，2019年確診之後，蔡磊隨即組建團隊，投身漸凍症新藥研發。時代財經報導，蔡磊的團隊規模超過30人，一年薪酬支出就過千萬。為了這項「最後的事業」，蔡磊已經投入過千萬資金。他甚至把自己的房子掛了出去，手裡的股票也賣得所剩無幾。但這遠遠不夠。蔡磊想到了融資，但也困難重重，便發起及聯合發起了4個關於漸凍症的公益基金，其中包括一個攻克漸凍症的慈善信託。這是蔡磊為了自己身後所做的準備。即使他倒下了，信託基金也會持續為攻克漸凍症的事業持續提供資源和力量。

蔡磊還建立了患者數據庫。他建立了愛斯康和「漸愈互助之家」，至今年5月份，已鏈接超萬名患者，成為世界最大的「漸凍症」民間數據平台。他並帶頭並呼籲病友捐獻遺體和組織樣本，9月5日，蔡磊對外宣布捐獻遺體的決定。「既然全世界至今都無法攻克漸凍症，也沒有特效藥，更是找不到病因，我要打光我的最後一顆子彈——把自己的身體捐出去！」

蔡磊曾說，在自己倒下之前，希望能救活50萬人。但2021年2、3月，蔡磊的右手還能動，今年6月份，只有1個手指能抬起來了。他說，希望通過直播帶貨，能給漸凍症研究帶來更多持續的資金投入。

肌肉 手機 股票

上一則

女兒江歌遭刺被熱播劇改編 江母：難受 心疼有溫度的法官

下一則

中共20大2296名代表選出 原籍台灣的盧麗安當選

延伸閱讀

深夜暴哭後認了戀情？張穎穎買iPhone送汪小菲

深夜暴哭後認了戀情？張穎穎買iPhone送汪小菲
張穎穎直播暴哭後默認戀情 買iPhone送汪小菲

張穎穎直播暴哭後默認戀情 買iPhone送汪小菲
劉雲平訪芝城 華社舉辦籌款餐會支持連任

劉雲平訪芝城 華社舉辦籌款餐會支持連任
張穎穎直播暴哭...否認孩子換房子 汪小菲疑衝入鏡安撫

張穎穎直播暴哭...否認孩子換房子 汪小菲疑衝入鏡安撫

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

2022-09-17 12:52
運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00
許多中國網友皆反映航班遭取消。(取材自微博)

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

2022-09-22 18:37

超人氣

更多 >
美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個
被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人
封面故事／誰偷取我的錢？存款頻被盜 追討難上難

封面故事／誰偷取我的錢？存款頻被盜 追討難上難
裘莉再被揭真面目？狠心介入布珍婚姻 奪愛兼搏上位

裘莉再被揭真面目？狠心介入布珍婚姻 奪愛兼搏上位
哈利看新聞才知道女王駕崩？英王室宮鬥劇再掀高潮

哈利看新聞才知道女王駕崩？英王室宮鬥劇再掀高潮