Omicron雙毒株並存 「枸杞之鄉」寧夏中寧縣全域封控

時序入秋，中國的新冠病毒疫情 未歇。被國務院命名「中國枸杞之鄉」之稱的寧夏省中衛市中寧縣枸杞交易市場暴發疫情，經病毒全基因測序為Omicron BA.5.2和BA.2.76雙毒株，並有疫情外溢傳播情形，中寧縣已實施全域臨時封控。另十一假期將屆，人員流動增加，多地在「落地檢」發現核酸陽性人員。石家莊則有核酸檢測 機構瞞報陽性樣本，網民要求嚴懲。

據央視新聞報導，23日0時至24時，寧夏全區報告新增新冠肺炎 無症狀感染者121例，中衛市就占了97例，均從隔離點和臨時封控管控區發現。截至23日24時，寧夏全區共報告確診病例4例、無症狀感染者199例。本次突發疫情與中衛市中寧縣枸杞交易中心關聯密切。

每日經濟新聞報導，寧夏回族自治區衛健委副主任阮越盛在當地24日召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上表示，本輪疫情呈現以中寧為主、區內多點散發態勢，其中中寧縣檢出陽性人員占比近70%，均直接或間接有中寧縣枸杞交易市場暴露史，其他市縣檢出陽性人員占比30%左右，絕大多數為中寧縣流出人員。

疫情由中寧枸杞交易市場外溢傳播特徵明顯，感染來源尚不明確，絕大多數陽性人員之間無明顯關聯，但同空間暴露史明顯。本輪突發疫情已隱匿傳播一定時間，且呈現雙毒株並存特徵。疫情總體依然以中寧為主，中寧縣已全域臨時封控到位，人員全部居家，並已完成全區三輪區域核酸檢測。

十一假期臨近，人員流動性增加，也加大了疫情傳播風險。健康時報報導，近期，包括江蘇、浙江、山西等地在「落地檢」工作中都發現核酸陽性人員，涉及公路、鐵路、民航等多種交通方式。

另河北石家莊市公安局24日通報，鑑於裕華區近期連續發生疫情且源頭不明，石家莊市衛健委等部門對全市核酸檢測機構督查發現，正定縣「河北和合醫學檢驗實驗室」9月14日對裕華區陽光361小區核酸檢測出的一管陽性樣本未上報，導致相關人員未得到及時管控，造成9月21日出現社區傳播。該實驗室目前因涉嫌違法犯罪，被警方立案偵查。

對涉事實驗室瞞報陽性結果的動機，自由亞洲電台報導，有網民猜測說，「瞞報會造成大面積傳播，能掙的錢更多」、「可以做核酸檢測掙錢」、「都陰性掙不到錢唄」、「原來這就是『實現社會面清零』的假象」。