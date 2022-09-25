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十一黃金周本地遊、周邊遊成主流 冷門城市酒店也熱訂

中國新聞組／北京25日電
十一黃金周本地遊等成主流，高星級酒店關注度上漲130％。圖為江蘇蘇州古鎮。(本報資料照片)
十一黃金周本地遊等成主流，高星級酒店關注度上漲130％。圖為江蘇蘇州古鎮。(本報資料照片)

十一黃金周已近在眼前。多家在線旅遊平台數據顯示，中秋小長假之後，十一旅遊產品預訂熱度呈現增長趨勢。而本地遊、周邊遊是主流，高星級酒店關注度上漲了130%。連「冷門城市」酒店預訂，也增長30%。

澎湃新聞報導，根據途牛旅遊網22日發布的數據，今年十一假期，部分用戶選擇在節前請假一至二天，以此提前享受2022年最後一個長假。從預訂數據來看，今年十一假期出遊出發人次將從9月29日迎來快速增長，並在10月1日當天達到峰值，出遊熱潮更多集中在9月30日至10月5日之間。

途牛旅遊網表示，十一期間本地遊、周邊遊出遊人次占比為64%，長線遊出遊人次占比為36%。本地遊、周邊遊是今年十一旅遊消費主流，預訂考慮周期更短、碎片化出遊需求更為突出，出遊人次占比為64%。在短行程、短周期的出遊趨勢下，更多用戶選擇自駕的出遊方式，出遊人次占比為43%。

截至9月21日，途牛旅遊網近一周十一團期的預訂訂單比上周增長38%。

同程旅行19日發布的「2022十一假期旅行趨勢報告」顯示，近一周十一相關旅遊搜索熱度環比上漲172%，假期出行的機票、酒店搜索熱度上漲136%。中秋節後各類休閒度假為主題的高星級酒店用戶關注度上漲130%。

途牛旅遊網數據顯示，用戶出遊天數方面，更多用戶選擇了一至二天的出遊行程，占比為35%；其次為三至四天的行程，出遊人次占比為28%。上海、南京、廣州、北京、杭州、合肥、常州、武漢、珠海、無錫上榜「2022十一出遊熱門客源地城市TOP 10」榜單。

長線遊方面，西安、麗江、大理、張家界、桂林、廣州、香格里拉、三亞、福州、西雙版納入選「2022十一長線遊熱門目的地TOP 10」榜單。值得注意的是，在此次長線遊熱門目的地榜單中，麗江、大理、香格里拉、西雙版納排名均比較靠前，雲南對長線遊用戶的吸引力可見一斑。

據去哪兒大數據顯示，截至9月22日，全國「冷門城市」酒店預訂間夜量同比2021年同期增長30%，同比2020年增長70%，比2019年疫情前增長200%。其中高星酒店預訂間夜量增幅明顯，比2021年同期增長40%，比2020年增長50%，比2019年疫情前增長30%。

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