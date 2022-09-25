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十一結婚熱 廣西女收21喜帖 「比新人還忙」

中國新聞組／北京25日電
十一前，廣西梧州一名女子收到21份結婚請帖。(視頻截圖)
十一前，廣西梧州一名女子收到21份結婚請帖。(視頻截圖)

十一前夕，廣西梧州一名女子23日收到21份結婚請帖的視頻走紅。疑似當事人的石女士稱這些請帖從9月16日開始，一直到十一假期，共收到21份，都是同事、朋友、同學的結婚請帖。她表示，最多的一天要參加五場婚禮，隨份子大概都在300到500元人民幣(約42.3到70.5美元)之間，心裡感覺又搞笑又有壓力。網友調侃，都是人緣太好「惹的禍」、「比新人還忙」。

極目新聞報導，「十一前女子收到21份結婚請帖」的話題24日登上了熱搜第一。不少網友在看到這則新聞後，第一反應就是石女士的錢包遭殃了。21場婚禮，每場婚禮按最低300元算，石女士這個十一假期要支出6300元。而且，好不容易來的十一假期，全趕場參加婚禮了，比上班還累。

目前，當事人還未正式發聲。此事雖還真假難辨，但已引起了極大的關注，主要還是因為戳到了許多人心中的痛點：每到十一婚禮扎堆，錢包都快被「份子錢」給掏空了。

對此，網友紛紛曬出自己的經歷。有網友說，從9月26日到10月12日收了19個請帖，微信和電話12個，大多是喜酒和滿月酒；還有網友稱，之前一個十一收到了10封請帖，一封1000元，一個月的工資還不夠刷了信用卡才補上。

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