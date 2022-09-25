吳尊友估全球今冬爆第6波疫情 網：續封控？經濟都垮了

中國是全球極少數仍執行嚴格防疫規定的國家。圖為四川成都早前封城期間，民眾排隊等待接受核酸檢測。（歐新社）

世界衛生組織（WHO）日前稱全球新冠疫情 結束曙光已見，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友23日則指出，他認為今冬可能出現全球第六波新冠疫情流行，不過死亡人數不會很大。吳尊友此言立刻引來不少中國網民恐慌，並怒批「還要繼續封控嗎？經濟都搞垮了」。另網傳打科興疫苗 恐得肺結節，另一位專家高福出面滅火，但也不否認疫苗還有它自身的缺憾，

吳尊友23日在微博發文指出，決定全球新冠疫情一波波流行的主要因素包括病毒變異、人群聚集和流動、環境因素。其中，病毒的變異使得其傳染性、致病性發生變化，是造成新一波疫情傳播主要動力之一。

吳尊友預期今冬新冠疫情有三種可能情景：一、繼續好轉，但不大可能在今冬結束，發病數和死亡數將繼續下降，不過機率不到30％。二、維持或小範圍波動，即每周波動在300萬至500萬例，每周死亡人數波動在1至2萬例之間，出現這種情景機率約在30％至50％。三、出現全球第六波新冠疫情流行，這種情景的可能性較大，機率約在50％以上。

吳尊友的判斷依據有三：一、當前全球疫情依然處於高位水平流行。二、人員聚集和流動加上冬季環境，足以將當前疫情推向新一波流行。三、不能排除出現新變異毒株的可能。

但他估計今冬新冠疫情造成的死亡人數不會很大，依據同樣有三：一、全球疫苗接種率不斷提高；二、前五波疫情已造成人群中最弱的那部分人死亡，剩下的部分對新冠抗擊能力相對較強；三、衛生系統更有能力應對可能發生的新一輪疫情。

不過吳尊友的說法引來不少網民恐慌，擔心現行的疫情封控、核酸檢測等管控措施將持續，紛紛留言表達憤怒：「按照這說法，疫情永遠不會結束，國人口罩、健康碼用一輩子」、「適度放寬才有前景，過度管控經濟都搞垮了」、「全球？除了中國哪裡還有在管新冠的」。

另中國網路近日盛傳接種北京 科興疫苗罹患肺結節消息，相關發文兩小時內瀏覽數破2000萬。由於此前曾盛傳接種科興等疫苗導致糖尿病和白血病，這次話題再度引起不少人恐慌。中央社引述網路平台文章稱「科興半夜上熱搜，相關話題流覽量已經過億」。

自由亞洲電台報導，相關話題在全網熱搜逾兩小時後突然被屏蔽。官媒經濟日報稱已有多位專家對此闢謠，並說從免疫原理看，滅活疫苗與肺結節風險沒有關聯。中國科學院院士高福24日則稱，目前沒有證據表明二者之間有密切關係，但他表示，這個疫苗還有它自身的缺憾，今後對肺臟免疫要進行很好的研究。