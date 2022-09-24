中CDC專家預言 今冬全球將出現第六波新冠疫情大流行

中國是全球極少數仍執行嚴格防疫規定的國家。圖為四川成都早前封城期間，民眾排隊等待接受核酸檢測。（歐新社）

世界衛生組織（WHO ）秘書長譚德賽日前表示，全球新冠疫情 結束曙光已見，各國近期也相繼大幅鬆綁原有的防疫規定。但中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友認為，今冬可能出現全球第六波新冠疫情流行，不過疫情造成的死亡人數估計不會很大。

吳尊友23日在個人微博發文表示，WHO發布這一訊息的主要依據是，近期新冠疫情造成的全球死亡人數已明顯下降。從數據來看，新冠對人類的死亡威脅確實明顯減少。

但他認為，決定全球新冠疫情ㄧ波一波流行的主要動力因素包括三方面：病毒變異、人群聚集和流動、環境因素。從病毒方面來看，病毒的變異，使得其傳染性、致病性和免疫逃逸能力發生了變化，這是造成新一波疫情傳播的主要動力之一。

從人群方面來看，人口密集、人員聚集、人員流動頻率快、流動範圍廣，是形成新一波新冠疫情傳播的人群動力因素。從環境來看，主要是溫度、濕度和通風情況等，影響著新冠的傳播流行。

吳尊友預期，今冬新冠疫情走勢有三種可能情景：

一、疫情在當前的形勢下繼續好轉，雖不大可能在今冬實現新冠疫情結束，但發病數和死亡數將繼續下降。出現這種情景的可能性比較小，機率不到30%。

二、維持或小範圍波動於當前的疫情狀況，即今冬全球新冠發病人數每周波動在300萬至500萬例，每周死亡人數波動在1至2萬例之間。出現這種情景的機率約在30%至50%。

三、出現全球第六波新冠疫情流行。出現這種情景的可能性較大，機率約在50%以上。

吳尊友的判斷依據有三：

一、當前全球疫情形勢依然處於高位水平流行。

二、很快就進入冬季，即使沒有新的變異毒株出現，僅人員聚集和流動，加上冬季環境，就足以將當前的疫情數推向新一波流行。

三、根據過去近三年的病毒變異情況來看，還不能排除出現新變異毒株的可能。

但他表示，儘管如此，今冬新冠疫情造成的死亡人數，估計不會很大。依據同樣有三：

一、全球疫苗 接種持續向好，接種率繼續不斷提高。

二、前五波疫情已造成人群中最弱的那部分人死亡，剩下的部分對新冠的抗擊能力相對較強。

三、各國從過去疫情防控中總結了經驗，加上新治療藥物的應用，衛生系統更有能力應對可能發生的新一輪疫情。