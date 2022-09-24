三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

美女網紅運動員 「阿爽」因參加鐵人三項比賽穿著緊身運動服，遭網友批評穿「泳衣」參賽，過於露骨、不得體。近日，「阿爽」公開回應稱，所穿運動服並非泳衣，而是比賽專用三鐵服。業內人士稱，該運動員著裝符合規定。

來源：YouTube

極目新聞報導，「阿爽」本名馮競爽，是原國家鐵人三項隊隊員。她本月中旬在參加比賽時，穿著黑綠色緊身運動服，下半身「超高衩」，引起眾多眾網友的批評。

有網友表示，「儘管是運動服，但是這衣服真的很不得體」、「這泳衣太尷尬了」、「一直搞不懂這項運動一定要穿這樣嗎？」

事後，「阿爽」發視頻解釋，比賽時所穿的運動服並不是「泳衣」，而是比賽專用的三鐵服，是經過專業機構驗證的。鐵人三項運動在中國是一項比較小眾的運動，很多朋友不太了解，發出質疑很正常，她希望能夠儘自己微薄的努力去宣傳推廣這項運動，也希望大家能夠多多包容，不去網暴他人。

運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

她補充介紹，三鐵服有兩種款式，一種是帶腿的平腳緊身褲，另一種則是不帶腿的三角形比賽服。

一位鐵人三項比賽裁判員稱，三鐵服主要有連身式與兩截式兩種，早期比賽主打的是兩截式的三鐵服，隨著時間的發展，連身式的三鐵服因為適合游泳 ，且降低了物理阻力，普及度超過了兩截式的三鐵服。