我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有球迷有隊友 費德勒最完美的告別 勝負早不重要

紐約安裝逾百充電樁 市府籲全民開電動車

走了「核酸盛世」 來了「開創未來」 核酸疫苗大會挨批

中國新聞組／北京24日電
在蘇州召開的全國核酸疫苗大會。(取材自中國疫苗行業協會)
在蘇州召開的全國核酸疫苗大會。(取材自中國疫苗行業協會)

主題為「核酸盛世今宵會．共洽產業未來觀」的醫藥論壇日前在輿論批評之下取消，但由中國疫苗行業協會核酸疫苗分會主辦、艾棣維欣生物及艾博生物承辦的「第六屆全國核酸疫苗大會」18日在江蘇蘇州舉辦、主題為「核酸疫苗開創未來」，來自免疫、疫苗等領域的專家學者、企業代表等參加了本次大會，線上參會人數逾萬人次。對此，有網友批評：「你要開創甚麽未來？」

網易號「巴蜀法眼」報導，本次會議嚴格遵守疫情防控規定，採用線上線下同步進行的方式召開。包括中國疫苗行業協會核酸疫苗分會主任委員、艾棣維欣生物董事會主席兼首席科學家王賓，及中國科學院高福院士等人出席。

會上，各專家學者圍繞「核酸疫苗開創未來」的會議主題，就核酸疫苗理論基礎、構建策略、臨床應用、免疫流程及效果、安全性、生產工藝及質量標准等問題展開了研討交流。

「圓桌討論」環節，中慧生物首席科學家陳則研究員、艾棣維欣生物董事會主席兼首席科學家王賓博士、艾博生物科技有限公司創始人兼CEO英博博士、康樂衛士公司總經理/董事劉永江研究員，以互動問答的形式，回答了現場參會者關於核酸疫苗安全性、免疫機理、遞送方法乃至佐劑等具體的熱點問題，並就核酸疫苗面對的機遇和挑戰進行了展望。

但據港媒報導，這次核酸疫苗大會引來不少網友批評。有網友說：「無論從那個方面講，沒有必要召開這種大會，因為疫情之下各行各業都很難，因此所有人都盼望疫情快快消失，回歸正常的生活狀態。而你要開創未來，開創甚麽未來？」

較早前，主題為「核酸盛世今宵會‧共洽產業未來觀」的醫藥論壇預定11月初在杭州舉行，引發輿論批評，有媒體痛批傷害了公眾情緒，主辦單位宣布「經組委會研究決定」取消論壇。

疫苗 疫情 CEO

上一則

北京高校十一長假紛縮短 少休2或3天 非必要不出校

下一則

香港首宗判刑 為病假虛報確診 25歲女文員監禁14天

延伸閱讀

繼拜登之後 歐盟主席在聯大演說：支持台海穩定

繼拜登之後 歐盟主席在聯大演說：支持台海穩定
泰國將結束新冠緊急狀態 觀光客下月起不須疫苗證明

泰國將結束新冠緊急狀態 觀光客下月起不須疫苗證明
周五聯合國大會 布林肯將和中國外長王毅會面

周五聯合國大會 布林肯將和中國外長王毅會面
國際民航組織大會 台仍未受邀

國際民航組織大會 台仍未受邀

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

2022-09-17 12:52
許多中國網友皆反映航班遭取消。(取材自微博)

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

2022-09-22 18:37
以陳繼志（紅圈者）為首的唐山黑惡勢力，警方偵查起訴共查獲28名黑社會分子。（視頻截圖）

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

2022-09-22 22:45

超人氣

更多 >
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招

在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招
這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力

這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力
最幸福國度23日重開 每人每晚加收200美元恐嚇跑遊客

最幸福國度23日重開 每人每晚加收200美元恐嚇跑遊客