走了「核酸盛世」 來了「開創未來」 核酸疫苗大會挨批

在蘇州召開的全國核酸疫苗大會。(取材自中國疫苗行業協會)

主題為「核酸盛世今宵會．共洽產業未來觀」的醫藥論壇日前在輿論批評之下取消，但由中國疫苗 行業協會核酸疫苗分會主辦、艾棣維欣生物及艾博生物承辦的「第六屆全國核酸疫苗大會」18日在江蘇蘇州舉辦、主題為「核酸疫苗開創未來」，來自免疫、疫苗等領域的專家學者、企業代表等參加了本次大會，線上參會人數逾萬人次。對此，有網友批評：「你要開創甚麽未來？」

網易號「巴蜀法眼」報導，本次會議嚴格遵守疫情 防控規定，採用線上線下同步進行的方式召開。包括中國疫苗行業協會核酸疫苗分會主任委員、艾棣維欣生物董事會主席兼首席科學家王賓，及中國科學院高福院士等人出席。

會上，各專家學者圍繞「核酸疫苗開創未來」的會議主題，就核酸疫苗理論基礎、構建策略、臨床應用、免疫流程及效果、安全性、生產工藝及質量標准等問題展開了研討交流。

「圓桌討論」環節，中慧生物首席科學家陳則研究員、艾棣維欣生物董事會主席兼首席科學家王賓博士、艾博生物科技有限公司創始人兼CEO 英博博士、康樂衛士公司總經理/董事劉永江研究員，以互動問答的形式，回答了現場參會者關於核酸疫苗安全性、免疫機理、遞送方法乃至佐劑等具體的熱點問題，並就核酸疫苗面對的機遇和挑戰進行了展望。

但據港媒報導，這次核酸疫苗大會引來不少網友批評。有網友說：「無論從那個方面講，沒有必要召開這種大會，因為疫情之下各行各業都很難，因此所有人都盼望疫情快快消失，回歸正常的生活狀態。而你要開創未來，開創甚麽未來？」

較早前，主題為「核酸盛世今宵會‧共洽產業未來觀」的醫藥論壇預定11月初在杭州舉行，引發輿論批評，有媒體痛批傷害了公眾情緒，主辦單位宣布「經組委會研究決定」取消論壇。