北京高校十一長假紛縮短 少休2或3天 非必要不出校

距離20大舉行不到一個月，中國多地仍爆發疫情 。為了防疫 ，多間在北京 的高校都縮短「十一長假」至二或三天，有學校要求師生非必要不出北京，在校師生非必要不出校。

新京報報導，據北京考試報官微通報，根據中國國務院辦公廳印發的「關於2022年部分節假日安排的通知」，十一長假是由10月1日至7日放假調休，10月8日（周六）和10月9日（周日）正常上班。

不過，據報導，目前最少有19所在北京的高校，在十一長假有不同程度的縮短，不少學校將十一長假縮短至二天至三天，學校表示會將未安排放假的假期納入寒假補放。

其中，北京林業大學教務處18日發出通知表示，「根據當前全國和北京疫情形勢，為維護師生身體健康和生命安全，規避春節返鄉高峰期旅途風險」，十一長假縮短至10月1日至3日只有3天。

首都師範大學16日發出通知表示，「鑑於當前首都疫情形勢」，結合學校整體教學進度安排，疫情防控領導小組決定十一長假只有10月1日至2日2天，寒假會提前一周。

通知並提到，要加強全體師生員工行程管理，做到非必要不出北京，在校師生非必要不出校，繼續嚴格校門管理及出入校審批制度。

報導又指，北京倡導市民就地過節，假期期間北京將加強機場口岸防疫管理。而七天內出現本土疫情的縣（市、區、旗）人員嚴格限制進返北京，已抵北京的人須分類落實隔離觀察、健康監測、核酸檢測等措施，居家期間不外出。