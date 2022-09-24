「亞洲品牌500強」揭曉 人民日報居亞洲報業品牌榜首

「人民日報」列「亞洲品牌500強」第47名，，居亞洲報業品牌第一位。 （ 中新社）

2022年「亞洲品牌500強」排行榜揭曉，共有20個國家和地區的500個品牌入選。中國（包含港澳台）入選的品牌共計214個，占整個亞洲品牌500強的42.8%，位居第一，中國入榜有170個；人民日報名列第47名，比去年提升一名，居亞洲報業品牌第一位。

綜合媒體報導，由世界品牌實驗室(World Brand Lab)主辦的「亞洲品牌500強」，評判標準是品牌的亞洲影響力，從2006年開始每年發布一次，此次共有20個國家和地區的品牌入選。今年的榜單上，豐田 、國家電網、騰訊名列前三，占據榜單前十名的還有海爾、中國工商銀行、本田 、三星、中國人壽、索尼和華為。

對亞洲市場內部而言，各國國民的消費忠誠度相去甚遠。日本消費者的國民品牌忠誠度依然最高，高達81%；中國大陸消費者對本土品牌的熱度持續走高，達到66%，排名第三。

茅台、五糧液、青島啤酒位列食品飲料行業前三名，這幾個品牌已具有較大的世界影響力。今年新上榜的品牌有33個，食品飲料行業就占據了4個。

世界品牌實驗室學術委員會主席、牛津大學教授斯蒂芬·沃格分析，評價亞洲品牌影響力的基本指標包括市場占有率、品牌忠誠度和亞洲領導力，其研究成果已經成為許多企業併購過程中無形資產評估的重要依據。「亞洲品牌500強」從2006年開始每年發布一次，此次共有20個國家和地區的品牌入選。

來自哈佛大學 商學院管理學教授約翰．戴騰認為，目前亞洲品牌大部分都有著健康的發展以及良好的發展態勢。首先，泛亞風格正在全球年輕人中興起；其次，蘊含在文化中的元素可以幫助強化品牌。這方面，中國文化的挖掘對中國品牌全球化很有幫助；第三，亞洲品牌有一個非常大的消費市場。例如在美國，至少有五百萬人非常認同中國品牌，這也是中國品牌的倚仗；最後，在分銷方面，人們更喜歡亞洲風格的零售商，而不再是那些高大上的店面。