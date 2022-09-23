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韶山老鄉 外交部新發言人毛寧被爆是毛澤東堂妹

記者賴錦宏／綜合報導
中國外交部新任發言人毛寧。（取材自中國外交部網站）
中國外交部新任發言人毛寧。（取材自中國外交部網站）

中國外交部新任發言人毛寧，1972年12月生，湖南湘潭韶山人，與中共前領導人毛澤東是韶山老鄉。最近有自媒體根據「韶山毛氏族譜」爆料，原來毛寧與毛澤東同宗，輩分一樣，算起來是毛的「堂妹」。

據港媒引述自媒體報導，毛澤東的父親叫毛貽昌，毛寧的父親叫毛貽發，韶山毛姓600年來就是這麼排輩下來的，都是「貽」字輩。仔細看「韶山毛氏族譜」，毛寧是韶山人，輩分很高，跟毛澤東是一個輩分，算是毛澤東「堂妹」。

這本族譜修於2001年，記載毛寧學士學位，當時是外交部三等秘書，居住北京，丈夫叢建。毛寧的父親毛貽發曾任湘潭大學教授，算是書香門第。她還有姊姊毛露陽，是湘潭電纜廠工程師。妹妹毛穎，是小學高級教師。

「韶山毛氏族譜」也有記載毛澤東，包括元配羅氏，以及幾任妻子楊開慧、賀子珍、江青。其中江青的記載是「1938年與毛澤東結婚，曾任中央政治局委員，1991年5月14日殁」，沒有寫江青犯「反革命罪」以及自殺。

毛寧是中國外交部第33任發言人。根據推特，毛寧曾經在上周的外交部例行記者會上，空白1分24秒，沒有任何記者提問。期間，毛寧再三抬頭，看看有沒有中外記者舉手，然後又低頭整理事先準備好的稿件。最後開口問道：「各位記者沒有其他問題了嗎？」得到一片靜默的回應。她說：「那今天的記者會到這裡結束。」

北京 中共 推特

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