讓習拿穩「刀把子」？ 傅政華、王立科判死緩終身監禁

中國司法部前部長傅政華因受賄罪和徇私枉法案一審被判處死緩，緩刑兩年期滿減為無期徒刑後終身監禁，不得減刑或假釋。（視頻截圖）

20大 前夕，中共 司法系統忙著出清貪腐大案，尤其是「孫力軍政治團夥」案。繼劉新雲、鄧恢林及龔道安前天被判處14年至無期徒刑後，前司法部長傅政華、江蘇政法委前書記王立科昨天一審被判處死緩、終身監禁。分析指出，多名政法系統高官接連被重判，是中共文革結束40餘年來少見的震懾之舉，目的在讓尋求連任的總書記習近平拿穩「刀把子」，避免政變。

吉林省長春市中級人民法院昨公開宣判傅政華受賄和徇私枉法案。據傅政華2005年至2021年利用擔任北京市公安 局副局長、局長，公安部副部長，司法部部長等職務便利，為有關單位和個人在企業經營、職務調整等提供幫助，本人或通過親屬非法收受財物，共計折合1.17億餘元（人民幣，下同，約1653萬美元）。

2014年至2015年，傅政華在擔任北京市公安局長期間，弟弟傅衛華涉嫌嚴重犯罪問題線索隱瞞不報，讓傅衛華長期未被追訴。

法院認為，傅政華的行為構成受賄罪和徇私枉法罪，受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，但鑑於傅政華罪悔罪、積極退贓有「重大立功」，判處死刑，緩期兩年執行，期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；徇私枉法罪則被判處有期徒刑14年，並追繳其受賄犯罪所得及孳息，上繳國庫。

吉林長春中級人民法院昨也對江蘇政法委前書記王立科受賄、行賄等案一審宣判，王立科被指收受他人財物共計4.4億餘元，又多次向孫力軍等人行賄9731萬餘元等，以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，之後也終身監禁。

上海公安局前局長龔道安、重慶公安局前局長鄧恢林、山西省公安廳前廳長劉新雲，21日剛分別被依受賄等罪判處無期徒刑、有期徒刑15年、14年。三人與傅政華、王立科都被認為是公安部前副部長孫力軍的政治團夥。中央社報導，政法系統一向有中共的「刀把子」之稱，顯見中共對這些前公安系統高官「欲除之而後快」。

由於時距中共20大召開不到一個月，傅政華等人在兩天內獲判重刑，被普遍認為是中共當權派對政法系統、乃至於全黨上下的震懾之舉，程度上且是文革結束40餘年來所少見。目的既是警示全黨反貪腐的決心，更是對存有二心者的示警。預料主角孫力軍可能也會在中共20大前作出判決。